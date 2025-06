Alcuni cambi di rotta giungono nei metodi di selezione dello Junior Eurovision 2025. Sono state annunciate infatti le giovanissime rappresentanti della Polonia e dell’Albania. Polonia Per la prima volta dal 2018 la scelta della Polonia per lo Junior Eurovision Song Contest non ricade su “Szansa na sukces” (il format televisivo di talent show musicale più antico al mondo, essendo trasmesso dai primi...