Ascolti Sanremo 2018: in 9.687.000 per la seconda serata. Crescono i giovanissimi

Calo fisiologico per la seconda serata del Festival di Sanremo 2018, che si mantiene sui livelli alti degli ultimi Festival targati Carlo Conti.

L’ascolto medio è stato di 9.687.000 telespettatori con uno share del 47.7% di share. Rispetto allo scorso anno (10.367.000 spettatori pari al 46.6% di share) si registra un calo di circa 700 mila spettatori e un aumento di 1,1 punti di share.

Il diverso andamento tra ascolto medio e share è giustificato da due fattori: il calo della platea televisiva totale, passata dai 21.950.000 dello scorso anno ai 21.398.000 di ieri (fascia 21:00/24:59) e la maggior durata della serata di ieri, terminata all’1:07 ossia 17 minuti più tardi dello scorso anno. Per questi motivi l’ascolto medio è stato penalizzato mentre lo share non ne ha risentito.

Inoltre, rispetto al debutto di martedì questa seconda serata registra un calo di circa 2 milioni di spettatori e di 4,4 punti di share (lo scorso anno il calo tra prima e seconda serata era stato di 1 milione e 3,8 punti di share).

In particolare, la prima parte di ieri sera – dalle 21:24 alle 23:53 – ha conquistato 11.458.000 telespettatori per uno share del 46.6%, mentre la seconda parte – dalle 23:57 all’1:07 – ha ottenuto 5.867.000 telespettatori e il 52.8% di share.

Dati Sanremo Start

Molto alto il dato dell’anteprima “Sanremo Start” con l’esibizione dei primi 4 giovani in gara: 10.365.000 spettatori con il 37.2%, in crescita rispetto al 2017.

Il primo blocco di mezz’ora tra le 21:24 e le 21:53 si è attestato su una media di circa 13.300.000 spettatori, con un picco di 14.009.000 spettatori alle 21:48. Il secondo blocco, sempre di mezz’ora tra le 21:59 e le 22:29 ha avuto oltre 12.700.000 spettatori e fino alle 23:25 l’ascolto si è mantenuto oltre i 10 milioni, seppur in leggero calo rispetto al 2017.

Bene la parte finale della serata, con oltre 5 milioni e mezzo a seguire il Festival a mezzanotte e 40. Nel momento in cui è stata annunciata la classifica finale (dopo l’una di notte) su Rai1 c’erano ancora circa 4 milioni e mezzo di persone (share vicino al 56%).

Ascolti per fasce d’età

Abbiamo analizzato i dati Auditel nel dettaglio, nella fascia di intera durata del Festival dalle 21:24 all’1:07. Forte crescita in termini di share nelle fasce più giovani tra i 4 e i 24 anni, mentre in calo gli over 65. Questi gli ascolti per fasce d’età:

4-14 anni: 442.000 telespettatori, 45,5% di share (+5,6 punti di share vs 2017)

15-24 anni: 626.000 telespettatori, 51,8% di share (+4,5 punti di share vs 2017)

25-34 anni: 733.000 telespettatori, 43,7% di share (-0,1 punti di share vs 2017)

35-44 anni: 1.065.000 telespettatori, 40,9% di share (-0,3 punti di share vs 2017)

45-54 anni: 1.900.000 telespettatori, 50% di share (+4,3 punti di share vs 2017)

55-64 anni: 1.723.000 telespettatori, 48,5% di share (+1 punto di share vs 2017)

65+ anni: 3.155.000 telespettatori, 49% di share (-1,6 punti di share vs 2017)

Ascolti per Regione

Quali sono state le Regioni con l’ascolto più alto? Ecco i singoli dati sempre nella fascia oraria 21:24/1:07:

Abruzzo: 220.000 telespettatori, 47,1% di share

Basilicata: 87.000 telespettatori, 41,3% di share

Calabria: 365.000 telespettatori, 53,4% di share

Campania: 1.040.000 telespettatori , 50,1% di share

, 50,1% di share Emilia Romagna: 707.000 telespettatori, 47% di share

Friuli: 159.000 telespettatori, 42,7% di share

Lazio: 1.006.000 telespettatori , 49,1% di share

, 49,1% di share Liguria: 275.000 telespettatori, 48% di share

Lombardia: 1.307.000 telespettatori , 41,7% di share

, 41,7% di share Marche: 307.000 telespettatori, 52,8% di share

Molise: 37.000 telespettatori, 39,9% di share

Piemonte: 654.000 telespettatori, 47% di share

Puglia: 798.000 telespettatori, 55,3% di share

Sardegna: 284.000 telespettatori, 51,9% di share

Sicilia: 950.000 telespettatori, 56% di share

Toscana: 617.000 telespettatori, 46,7% di share

Trentino: 73.000 telespettatori, 29,8% di share

Umbria: 115.000 telespettatori, 42,3% di share

Val D’Aosta: 13.000 telespettatori, 34,2% di share

Veneto: 617.000 telespettatori, 41,7% di share

Ascolto minuto per minuto

Qui sotto la curva d’ascolto della serata di ieri, minuto per minuto. Contrariamente a quanto pubblicato da altri siti, questi sono i dati corretti.

Share minuto per minuto

Ascolti su Sky

Anche ieri sera sono stati molto numerosi gli abbonati Sky che hanno seguito il Festival: 2.081.000 (share del 51,6%) in linea con il dato dello scorso anno pari a 2.135.000 spettatori (share del 45,6%). Naturalmente il dato Sky è già compreso nell’ascolto complessivo segnalato ad inizio articolo.

Infine, chiudiamo con un’ultima curiosità: i laureati che hanno seguito la seconda serata del Festival di Sanremo erano 1.043.000 (share del 53.1%).

