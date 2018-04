Mamma Mia! Dopo 35 anni tornano gli ABBA con due nuovi brani

Trentacinque anni dopo, la notizia ha del clamoroso e ha scosso il mondo della musica: tornano i leggendari ABBA! Sì, avete letto bene: la formazione al completo, composta da Agnetha, Benny, Björn e Anni-Frid, è rientrata negli studi di registrazione, e ha prodotto due nuovi brani.

L’annuncio è arrivato nel pomeriggio della giornata di oggi, direttamente dal profilo Instagram del celeberrimo gruppo di origini svedesi e salita alla ribalta anche grazie al trampolino di lancio dell’Eurovision Song Contest 1974 – allora ancora chiamato Gran Premio dell’Eurovisione – trionfando con “Waterloo“, e seguiti a breve distanza dall’italiana Gigliola Cinquetti, quell’anno arrivata seconda.

Tutti noi sentivamo che, dopo trentacinque anni, sarebbe stato divertente riunire di nuovo le forze ed entrare in studio di registrazione: e così abbiamo fatto.

Un tentativo – partito quasi per scherzo – che ha portato alla realizzazione di due nuovi branik uno dei quali intitolato “I Still Have Faith In You“, che verrà riprodotto per la prima volta in uno speciale tellevisivo prodotto da NBC e BBC e programmato per il prossimo Dicembre.

“E’ stato come se ci fossimo fermati per poco tempo, che fossimo stati via per una breve vacanza“, hanno affermato nel comunicato rilasciato poche ore fa, senza negare il fatto che sia stata una “esperienza estremamente entusiasmante“.

E per chi avesse paura che ormai la loro musica possa essere passata di moda, ci pensa questa frase a scansare ogni equivoco:

Noi saremo ormai invecchiati, ma la canzone è nuova. Ed è bella.

Dopo la vittoria all’Eurovision 1974, è iniziata per gli ABBA la scalata verso il successo. Datato 1975 è l’album “ABBA”, che contiene anche la celebre “Mamma Mia“, che ha ispirato il titolo dell’omonimo musical.

Dopo innumerevoli successi, anche quello di “Dancing Queen“, originariamente interpretata al Teatro dell’Opera di Stoccolma di fronte al Re di Svezia, alla vigilia del suo matrimonio.

Il galoppante successo li portò a rilasciare altri singoli di successo come “Chiquitita” (i cui diritti sono stati ceduti per beneficienza all’UNICEF), “Take a Chance on Me“, “Gimme! Gimme! Gimme!“, “Souper Trouper”, “SOS” (prima canzone dal titolo palindromo a sfondare le classifiche), per concludere con l’inconfondibile “The Winner Takes It All“.

Nonostante la carriera brillante, nel 1982 la band si sciolse, per la volontà dei componenti di seguire strade individuali sia dal punto di vista personale che artistico. Ma ora l’attesa, per i sostenitori della reunion, è terminata! Non basta che attendere il prossimo Dicembre…

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure seguici sui social: Facebook | Twitter | Instagram | Google+