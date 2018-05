Eurovision 2018: ecco dove e come seguire la prima semifinale

Anche quest’anno sta per alzarsi il sipario sull’edizione 2018 dell’Eurovision Song Contest, con la prima semifinale in onda questa sera in diretta dall’Altice Arena di Lisbona. La capitale portoghese, dopo la vittoria di Salvador Sobral a Kiev, si sta preparando già da più di una settimana alla messa in onda di tre serate che riserveranno molte sorprese a tutti gli spettatori! Scopriamo insieme come e dove seguire l’evento musicale più atteso dell’anno.

La trasmissione italiana della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2018 è affidata a Rai4, con il commento di Carolina Di Domenico e Saverio Raimondo (leggi le nostre interviste ai due commentatori cliccando qui). La quarta rete televisiva Rai è visibile in tutta Italia sul canale 21 del Digitale Terrestre (anche in HD al 521 in alcune città), sul canale 10 di TivùSat (anche in HD al ch. 110) e sul canale 104 della piattaforma Sky (sempre in HD). L’emissione di Rai4 sarà raggiungibile anche in streaming sul sito RaiPlay (nella sezione Dirette TV > Rai4).

Anche per quest’anno rimane attiva la possibilità di seguire lo show in lingua originale (senza commento italiano): sarà infatti possibile attivare l’apposita funzione del doppio audio sul proprio televisore. La diretta internazionale senza commento è anche raggiungibile via internet sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision.

L’evento è trasmesso con commento italiano anche da San Marino RTV, le cui voci fuori campo saranno quelle degli storici Lia Fiorio e Gigi Restivo. L’emittente sammarinese è ricevibile su satellite in HD al canale 520 di Sky e 73 di TivùSat, mentre sul Digitale Terrestre al canale 73 (in HD al canale 573) in Emilia Romagna e parte di Marche e Veneto, oltre che in streaming su smtvsanmarino.sm.

Per le zone di confine con la Svizzera, è possibile seguire la prima semifinale su RSI La2 (con commento di Clarissa Tami), mentre in Trentino Alto Adige anche su ORF Eins (canale 89 – RAS Mux 1) o in HD su ORF EINS HD (canale 511 – RAS Mux 4).

La prima semifinale dell’Eurovision 2018 sarà un evento da non perdere: in gara ci saranno alcuni dei brani potenzialmente in corsa per la vittoria, e molto quotati sia in sala stampa che dagli scommettitori. Purtroppo, dall’Italia non sarà possibile votare (il risultato della serata sarà determinato da un equo connubio tra giurie e televoto dei paesi in gara stasera, oltre a Portogallo, Regno Unito e Spagna).

Potremo invece – come di consueto – commentare lo show in diretta su Twitter utilizzando l’hashtag ufficiale italiano #ESCita unitamente a quello internazionale #Eurovision. Ci saremo anche noi, con il nostro account @escitalia.

