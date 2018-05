Eurovision 2018: dove seguire la seconda semifinale e come televotare

Continua la rassegna musicale più attesa dell’anno – l’Eurovision Song Contest 2018 – con la seconda semifinale, in onda questa sera dalla Altice Arena di Lisbona, che ospita l’evento europeo dopo la vittoria di Salvador Sobral in Ucraina lo scorso anno. Vediamo come sarà possibile seguire l’evento in Italia e, soprattutto, come televotare!

Al commento della seconda semifinale, in onda stasera dalle ore 20:50 su Rai4, ancora una volta Carolina Di Domenico e Saverio Raimondo, già voci guida degli spettatori della prima serata di martedì (leggi le nostre interviste ai due commentatori cliccando qui).

Rai4 è ricevibile in tutta Italia sul canale 21 del Digitale Terrestre (anche in HD al 521 in alcune città), sul canale 10 di TivùSat (anche in HD al ch. 110) e sul canale 104 della piattaforma Sky (sempre in HD). L’emissione di Rai4 sarà raggiungibile anche in streaming sul sito RaiPlay (nella sezione Dirette TV > Rai4).

Il programma sarà disponibile su Rai4 anche in audio originale (cioè senza commento) attivando l’apposita funzione sul proprio televisore. La diretta internazionale senza commento è anche raggiungibile via internet sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision.

La trasmissione in italiano è offerta, per i territori raggiunti dal suo segnale, anche da San Marino RTV, con le ormai familiari voci di Lia Fiorio e Gigi Restivo. L’emittente sammarinese è ricevibile su satellite in HD al canale 520 di Sky e 73 di TivùSat, mentre sul Digitale Terrestre al canale 73 (in HD al canale 573) in Emilia Romagna e parte di Marche e Veneto, oltre che in streaming su smtvsanmarino.sm.

La serata sarà estremamente importante: anche se Ermal Meta e Fabrizio Moro non saranno in gara, verrà comunque mostrata una breve anteprima della loro esibizione – registrata nel corso delle prove generali di ieri sera – e verrà condotta una breve chiacchierata con i due rappresentanti italiani!

L’Italia avrà una grande responsabilità: sarà infatti uno dei paesi avente – proprio questa sera – diritto di voto sulle canzoni in gara alla seconda semifinale, insieme alle altre già finaliste Germania e Francia e ai 18 paesi in gara.

Per televotare è possibile:

utilizzare l’ app ufficiale di Eurovision (che converte il voto in SMS);

ufficiale di Eurovision (che converte il voto in SMS); inviare un SMS al 4754750 , contenente nel campo testuale il codice della canzone;

al , contenente nel campo testuale il codice della canzone; chiamare, da rete fissa, il numero 894222, seguendo le istruzioni della voce preregistrata per la digitazione dell’apposito codice canzone.

Il costo del televoto da utenza telefonica fissa (Tim, TeleTu e Wind-Infostrada) è pari a 0,51€ per preferenza, mentre da utenza telefonica cellulare l’importo varia da 0,50€ (Tim, Wind, PosteMobile) a 0,51€ (Vodafone e H3G). L’utente pagherà solamente i voti validi. Il numero massimo di voti esprimibili tramite ogni singola utenza è pari a 5.

