Eurovision 2018, tante eurostars fra gli spokesperson: Italia venticinquesima, Portogallo ultimo

E’ stato reso noto l’ordine di uscita dei cosiddetti ‘spokesperson’, ovvero i portavoce, coloro che annunceranno in sostanza i punti delle giurie nazionali per ciascun paese. Spetterà a loro comunicare solo i ’12 points’ mentre gli altri compariranno a schermo. I risultati del televoto per i singoli paesi saranno invece annunciati dai conduttori in una sorta di classifica dall’ultimo posto al primo.

Diversi nomi che hanno preso parte allo scorso oppure ai precedenti Eurovision come cantanti o conduttori. Fra le conferme quella di Nicky Byrne, ex Westlife e in gara nel 2016 come solista, ma dalla scorsa edizione troviamo i NAVIBand, freschi genitori, per la Bielorussia, Tamara Gachechiladze, le OG3NE (il cui padre è presidente di giuria), Jana Burceska, Aleksander Walmann & JOWST, Hovig. Fra i nomi del passato spicca quello di Yohanna Dragneva, che nel 2007 era la voce dei Deep Zone Project, in gara per la Bulgaria. Molti hanno anche scelto di presentare personaggi con radici portoghesi.

L’Italia con Giulia Valentina Palermo annuncerà i voti in posizione 25, subito dopo la Francia, che al momento in cui riceviamo questa lista è l’unico paese a non aver ancora ufficializzato il nome (si tratterà comunque di una conduttrice dell’intrattenimento). San Marino sarà quarto con John Kennedy O’Connor. Apre l’Ucraina, chiude il Portogallo; chissà dunque che col nuovo meccanismo di annuncio sperimentato da due anni a questa parte, non tocchi all’annunciatore di casa di fatto proclamare il vincitore. Ecco di seguito l’ordine di uscita.

Ucraina – Nataliia Zhyzhchenko – cantante, leader degli Onuka (collegamento da Kiev) Azerbaigian- Tural Asadov- conduttore televisivo (da Baku) Bielorussia – NAVIBAND – rappresentanti eurovisivi 2017 (da Minsk) San Marino- John Kennedy O’Connor – giornalista, autore della storia ufficiale dell’Eurovision (da San Marino) Netherlands – OG3NE – rappresentanti eurovisive 2017 (da Hilversum) Macedonia – Jana Burceska – rappresentante eurovisiva 2017 (da Skopje) Malta – Lara Azzopardi- attrice e conduttrice (da La Valletta) Georgia – Tako Gachechiladze – rappresentante eurovisiva 2017 – (da Tbilisi) Spain – Nieves Alvarez – modella e conduttrice – (da Madrid) Austria – Kati Bellowitsch – condutrrice radio e tv (da Vienna) Denmark – Ulla Essendrop – conduttrice (da Copenhagen) Regno Unito – Mel Giedroyc – conduttrice radio tv (da Londra) Svezia- Felix Sandman Man – cantante (da Stoccolma) Lettonia -Dagmara Legante – attrice e conduttrice (da Riga) Albania- Andri Xhahu – giornalista radiofonico (da Tirana) Slovenia -Uršula Tolj – conduttrice (da Zagabria) Irlanda Nicky Byrne – rappresentante eurovisivo 2016, ex membro degli Westlife (da Dublino) Romania -Argint-Ionescu – conduttrice (da Bucarest) Repubblica Ceca – Radka Rosická – modella e conduttrice (da Praga) Islanda – Edda Sif Pálsdóttir – giornalista sportiva (da Reykjavik) Moldavia Julieta Ardovan-giornalista (da Chisinau) Belgio- Danira Boukhriss Terkessidis – conduttrice (da Bruxelles) Norvegia- Aleksander Walmann & JOWST – rappresentanti eurovisivi 2017 (da Oslo) Francia – non ancora comunicato – conduttrice (da Parigi) Italia – Giulia Valentina Palermo – blogger e influencer (da Roma) Australia- Ricardo Goncalves – conduttore di SBS World, con radici portoghesi (da Sidney) Estonia -Ott Evestus – cantante (da Tallinn) Serbia -Dragana Kosjerina – conduttrice (da Belgrado) Cyprus – Hovig – rappresentante eurovisivo 2017 (da Nicosia) Armenia – Arsen Grigoryan – attore e cantante (da Erevan) Bulgaria- Joanna Dragneva – rappresentante eurovisiva 2007 con Deep Zone Project & Dj Baltahzar (da Sofia) Grecia- Olyna (Olympia) Xenopoulou – conduttrice (da Atene) Ungheria – Bence Forró – conduttore (da Budapest) Montenegro – Natasa Sotra – direttrice di un programma di scienza e infanzia alla tv montenegrina (da Podgorica) Germania- Barbara Schöneberger – conduttrice (da Amburgo) Finlandia- Anna Abreu – cantante di padre portoghese (da Helsinki) Russia – Alsou – cantante, rappresentante eurovisiva 2000, conduttrice dell’edizione 2009 (da Mosca) Svizzera -Leticia Carvalho – cantante di radici portoghesi (da Berna) Israele – Lucy Ayoub – giornalista (da Gerusalemme) Polonia- Marcelina Zawadzka – modella e giornalista (da Varsavia) Lituania- Eglė Daugėlaitė – conduttrice della tv del mattino (da Vilnius) Slovenia – Maya Keuc (ora nota come Amaya) – rappresentante eurovisiva 2011 (da Lubiana) Portogallo – Pedro Ricardo Pacheco Fernandes – conduttore tv (da Lisbona)