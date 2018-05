Eurovision 2018, la finale: ecco come seguire la diretta dell’evento

La serata più attesa dell’anno sta per cominciare! In diretta da Lisbona, la finale dell’Eurovision Song Contest 2018 prenderà il via dalle ore 21:00 di stasera, con i 20 cantanti promossi dalle due semifinali e i 6 paesi qualificati già di diritto, tra cui l’Italia, che sarà rappresentata da Ermal Meta e Fabrizio Moro con il brano sanremese “Non Mi Avete Fatto Niente“. Ma come seguire questo evento?

La diretta italiana dell’evento è curata dalla Rai che, anche per quest’anno, ha deciso di puntare sulla rete ammiraglia Rai1 per la trasmissione della finale dell’Eurovision 2018.

L’appuntamento è per le ore 20:35 circa: subito dopo il TG1, andrà in onda una breve anteprima, curata dai due commentatori Federico Russo (che abbiamo intervistato qui) e Serena Rossi, che presenteranno l’evento e intervisteranno Meta e Moro. Alle 21, però, la sigla dell’Eurovision aprirà ufficialmente il collegamento da Lisbona!

Rai1 è raggiungibile sul canale 1 del Digitale Terrestre e sul 501 in HD. E’ inoltre visibile sul canale 1 della piattaforma satellitare TivùSat (anche in HD sul canale 101) e sul canale 101 del bouquet di Sky (anche qui in HD). Rai1 è inoltre visibile in Svizzera tramite la tv via cavo dell’operatore Naxoo (canale 212) e in Italia anche su IPTV di TIM (TIMvision).

L’intero show sarà disponibile con commento in italiano oppure, attivando l’apposita funzione del doppio audio, potrà essere seguita anche in audio originale.

Se non potete trovarvi stasera davanti al televisore, non disperate! Rai Radio 2, nonostante la mancanza di copertura delle semifinali, curerà la diretta della finalissima in FM, con commento italiano di Carolina Di Domenico (già al timone delle semifinali su Rai4 con Saverio Raimondo) ed Ema Stokholma (leggi le nostre intervite qui e qui).

Nel caso in cui voleste optare per una diretta streaming, quella di Rai1 è raggiungibile sul sito RaiPlay, quella di Radio2 a questo indirizzo, mentre sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision sarà disponibile l’emissione internazionale (in ottima qualità audio/video, anche per la vostra Smart TV).

Altre TV. L’evento è trasmesso in italiano con commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo anche su San Marino RTV. Per le zone di confine con la Svizzera, è possibile seguirlo sulla RSI La1, mentre in Trentino Alto Adige anche su ORF Eins (anche in HD). Tutte le informazioni dettagliate sulla nostra pagina dedicata.

