L’Eurovision Song Contest rende le persone più felici: lo dice la scienza

Avete letto bene: l’Eurovision Song Contest rende le persone più felici. A provarlo è uno studio scientifico, pubblicato sulla rivista internazionale BMC Public Health, condotto da un team di ricercatori dell’Imperial College di Londra, sulla base dei dati Eurobarometer, che raccolgono le opinioni degli abitanti dell’Unione Europea dal 1973 ad oggi.

Gli esperti hanno infatti collezionato i dati provenienti dai questionari compilati nel periodo Maggio-Giugno da più di 190.000 persone, provenienti da 33 paesi diversi, dal 2009 al 2015, e li hanno incrociati con i risultati degli stessi paesi all’Eurovision. Particolare attenzione è stata posta sulla soddisfazione delle persone, e quindi alla domanda: “in generale, sei soddisfatto della vita che conduci?”.

I risultati hanno dimostrato l’esistenza di una associazione (ma non un rapporto causa-effetto, per provare il quale serviranno studi più approfonditi) tra la soddisfazione delle persone e la performance di un paese alla rassegna europea: un miglior risultato è stato positivamente correlato a una migliore soddisfazione per la propria vita e a un minor tasso di suicidi. Curiosamente, la vittoria del Contest non è però risultata in grado di generare un ulteriore aumento nella felicità delle persone.

I sostenitori del partito “non vinciamo, non partecipiamo” dovranno ricredersi: anche abitanti di paesi che incassano regolarmente risultati pessimi all’Eurovision hanno evidenziato una concezione maggiormente positiva della propria vita rispetto ai cittadini di nazioni che non prendono parte alla kermesse europea, i quali si sono dimostrati invece più scontenti.

Addirittura, è stato evidenziato come registrare buoni piazzamenti in classifica sia in grado di aumentare la produttività dei sostenitori della rassegna e del pubblico in generale. Non è dunque necessario vincere: basta conseguire qualche buon risultato o, in ogni caso, partecipare.

Alla vigilia della finale dell’Eurovision Song Contest 2018, che si terrà stasera, dalle ore 20:35, su Rai1, possiamo dunque affermare con certezza che sì, l’Eurovision aumenta la felicità delle persone: lo dice la scienza. E allora stasera cambiate tutti i programmi e fermatevi a tifare, assieme a noi, Ermal Meta e Fabrizio Moro in qualità di rappresentanti italiani. Comunque vada, saremo tutti più felici!

