Eurovision 2018, “Toy” di Netta conquista la vetta della dance club chart di Billboard Usa

Un primato rarissimo per non dire unico. “Toy”, la canzone con cui Netta Barzilai ha vinto l’edizione 2018 dell’Eurovision Song Contest, dopo aver trionfato in tutta Europa nelle classifiche di vendita ed anche nei download è riuscita in una impresa mai centrata da alcun brano eurovisivo: raggiungere il primo posto della classifica dance club di Billboard Usa alla nona settimana dal suo ingresso.

Billboard è la più famosa e prestigiosa rivista musicale al mondo e le sue rilevazioni di vendita ed airplay sono il ‘faro’ per tutto il mondo musicale, considerate le più precise e dettagliate al mondo e dunque il risultato è di enorme prestigio.

In più è stato raggiunto non in Europa bensì negli Stati Uniti, a testimonianza di come il brano sia ormai diventato una hit internazionale: in classifica si è lasciata alle spalle gente come Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Pitbull, Jonas Blue e Axwell & Ingrosso, quest’ultimo cugino di Benjamin, il rappresentante svedese dell’ultima edizione. Si tratta ovviamente di un risultato storico anche per un artista originario di Israele.