Jael Wena rappresenterà l’Australia allo Junior Eurovision Song Contest 2018

Sarà la dodicenne Jael Wena a rappresentare l’Australia nella prossima edizione dello Junior Eurovision Song Contest, che si terrà nella capitale della Bielorussia – Minsk – il prossimo 25 Novembre.

L’annuncio è arrivato proprio questa notte, ed ha portato alla ribalta un nome di buona notorietà nel panorama dei giovani artisti australiani: Jael ha infatti vinto per tre anni consecutivi il talent “Fast Track“, che si propone di incentivare il debutto nel mondo musicale di ragazzi che sognano di farsi strada con la propria voce. La sua passione per la musica l’ha portata a incidere il primo pezzo a quattro anni, e attualmente è prodotta dai suoi genitori.

Jael Wena è stata scelta dal capodelegazione australiano Paul Clarke, e avrà il compito di mantenere il trend positivo di partecipazioni conseguito dalle predecessori Bella Paige (ottavo posto nel 2015), Alexa Curtis (quinto posto nel 2016) e Isabella Clarke (terzo posto nel 2017).

Ancora nessuna informazione riguardo la canzone che la dodicenne di Melbourne canterà sul palco della Minsk Arena. Jael si unisce ai già annunciati Anna Filipchuk per la Russia, Tamar Edilashvili per la Georgia, Marija Spasovska per la Macedonia e Daniel Yastremsky per la Bielorussia.

