Google Trends 2018: l’Eurovision tra le ricerche dell’anno Paese per Paese

Come ogni anno, anche per questo 2018 in dirittura d’arrivo, Google ha reso noti i dati sui trend di ricerca. Quali sono stati i termini più ricercati? E come se l’è cavata l’Eurovision nei Paesi che hanno partecipato (e non) all’ultima edizione, Italia compresa?

Ecco il nostro report annuale paese per paese, mentre qui di seguito trovate il video ufficiale prodotto da Google e che riassume un anno di ricerche a livello globale.

Ecco la lista dei paesi dove l’Eurovision Song Contest è stato tra i termini più ricercati. Segnaliamo che per ogni nazione cambiano le categorie di riferimento, quindi non sempre è possibile un confronto diretto (ad esempio la categoria “Spettacolo dell’anno” è disponibile in alcuni paesi e non in altri, come l’Italia).

Bielorussia

Nelle ricerche più frequenti, il termine Eurovision 2018 occupa la quarta posizione, superando anche le Olimpiadi 2018, mentre ottiene una prima posizione indiscussa nella categoria “Spettacolo televisivo dell’anno”.

Repubblica Ceca

Eurovision entra nella top ten degli eventi dell’anno (in decima posizione), mentre conquista un ottavo posto il rappresentante Mikolas Josef, nella categoria “Personaggi Cechi”.

Estonia

Il termine Eurovision è il secondo nelle ricerche a livello nazionale, così come seconda è Elina Netšajeva (la rappresentante estone all’Eurovision 2018) nella categoria “Personaggi estoni”. Nella categoria “Top 10 eventi”, ritroviamo ancora l’Eurovision piazzato al secondo posto.

Grecia

Come in Estonia, anche in Grecia il termine Eurovision è stato il secondo più ricercato a livello nazionale in questo 2018.

Irlanda

Il termine Eurovision qui è stato il sesto più ricercato.

Israele

Nel paese che ha vinto l’edizione 2018 dell’Eurovision Song Contest, la rappresentante Netta Barzilai è risultata prima nella categoria “Musica” (seguita, al secondo posto, dal termine Eurovision), seconda nella categoria “Personaggi” e quinta nella “Top Ten” delle ricerche dell’anno.

Kazakistan

Anche se la cosa potrebbe destare un po’ di stupore, in Kazakistan il termine Eurovision 2018 è stato il quinto più ricercato nella categoria “Show tv dell’anno”. In realtà la tv pubblica del paese è membro associato EBU e l’evento era stato trasmesso anche qui (tra l’altro il Kazakistan ha debuttato lo scorso novembre allo Junior Eurovision 2018).

Lettonia

Il termine Eurovision qui è stato l’ottavo più ricercato.

Lituania

Tra i termini più ricercati in Lituania, Eurovision ha conquistato un ottimo secondo posto.

Paesi Bassi

Il rappresentante olandese all’Eurovision Song Contest 2018, Waylon, ha conquistato il terzo posto nella categoria “Personaggi olandesi”.

Polonia

Tra gli eventi più ricercati, l’Eurovision 2018 conquista il terzo posto, superato solamente dai “Mondiali di calcio 2018” e le “Elezioni 2018”.

Portogallo

Nella categoria “Programmi e serie tv”, l’Eurovision conquista la sesta posizione.

Serbia

Tra i termini più ricercati nel 2018 in Serbia c’è anche l’Eurovision, in nona posizione, mentre sale in quarta posizione ella categoria “Eventi”.

Slovenia

Nella vicina Slovenia, tra le ricerche più popolari c’è l’Eurovision in quinta posizione, mentre sale in terza posizione nella categoria “Eventi”.

Spagna

Anche se non presente nelle ricerche più popolari nel paese, l’Eurovision conquista la prima posizione tra gli “show e serie tv” più ricercati su Google.

Svezia

Tra gli show tv più ricercati in Svezia, ha conquistato un terzo posto il Melodifestivalen (la selezione nazionale per l’Eurovision Song Contest), seguito dallo stesso Eurovision.

Svizzera

Nella vicina Svizzera il termine Eurovision è stato il decimo più ricercato nel paese nel corso del 2018.

Ucraina

In Ucraina l’Eurovision 2018 è stato il termine più ricercato nella categoria “Show tv dell’anno”. Tra le domande più frequenti sempre il termine “Eurovision 2018” è al terzo posto.

Qui Google ha inserito anche due sezioni con due tipologie di domande specifiche “come?” (come fare a… etc etc) e “perché?”. Nella categoria “perché?” al nono posto troviamo un quesito ben preciso: “Perché l’Ucraina non vota all’Eurovision?“.

Eurovision, interesse per area geografica

Quali sono stati i Paesi con il più alto volume di ricerche per il termine “Eurovision Song Contest”, così come per “Eurovision” e “Eurovision 2018”?

Eurovision Song Contest è il termine che ha registrato il maggiore numero di ricerche nel 2018 * a Malta, seguita da Austria, Germania, Svezia e Cipro. L’Italia si è posizionata 17esima su 34 Paesi.

Eurovision è il termine che ha registrato il maggiore numero di ricerche nel 2018 * in Islanda, seguita da Cipro, Malta, Spagna e Grecia. L’Italia si è posizionata 35esima su 45 Paesi.

Eurovision 2018 è il termine che ha registrato il maggiore numero di ricerche nel 2018 * a Cipro, seguita da Islanda, Malta, Spagna e Grecia. L’Italia si è posizionata 37esima su 44 Paesi.

Eurovision Song Contest in Italia

Per quanto riguarda il nostro Paese, nel 2018 il maggior numero di ricerche a livello regionale per il termine Eurovision Song Contest è stato registrato in Trentino Alto Adige (seguito da Friuli Venezia Giulia e Veneto), mentre per quanto riguarda le città italiane, il numero maggiore di ricerche è stato eseguito a Bologna (seguita da Venezia e Genova).

Risultato quasi identico per il termine Eurovision: qui si conferma ancora primo il Trentino Alto Adige (seguito da Veneto e Friuli Venezia Giulia), mentre a livello di città il primo posto va a Venezia (seguita da Bologna e Firenze).

Per quanto riguarda il termine Eurovision 2018, a livello regionale è ancora primo il Trentino Alto Adige (seguito da Veneto e Piemonte), mentre la città dove è stato registrato il maggior numero di ricerche è Venezia (seguita da Firenze e Bologna).

E chi c’è invece agli ultimi posti? Il minor numero di ricerche per tutti e tre i termini analizzati (Eurovision – Eurovision 2018 e Eurovision Song Contest) è stato registrato da due importanti città: Palermo e Napoli.

A livello regionale il triste primato spetta alla Sardegna (su tutte e tre le ricerche) , mentre il secondo posto va alla Campania per il termine Eurovision 2018, alla Basilicata per il termine Eurovision e al Molise per il termine Eurovision Song Contest.

* Località in cui il termine “Eurovision Song Contest” – “Eurovision” e “Eurovision 2018” hanno registrato il maggior numero di ricerche durante il periodo di tempo specificato (1° gennaio – 14 dicembre 2018).

Questa la spiegazione nel dettaglio fornita da Google: i valori sono calcolati su una scala da 0 a 100, dove 100 indica la località con la maggiore frequenza di ricerca in proporzione al totale delle ricerche in tale località e il valore 50 indica una località con la metà delle ricerche. Il valore 0, invece, indica una località per cui non sono stati rilevati dati sufficienti.

Nota: un valore più elevato indica una percentuale più elevata rispetto alle query totali, non un conteggio assoluto più elevato. Pertanto un paese di piccole dimensioni in cui la query “banane” rappresenta l’80% del totale avrà un punteggio due volte superiore a quello di un paese di grandi dimensioni in cui la query “banane” rappresenta solo il 40% del totale.

