Ascolti Prima serata Sanremo 2019: 10,1 milioni di spettatori e il 49,5% di share. I dati nel dettaglio

Ascolti in calo per la prima serata del Festival di Sanremo 2019 che totalizza 10.086.000 spettatori con il 49,5% di share. In valori assoluti è l’edizione meno vista degli ultimi 11 anni, penalizzata dalla durata monstre e dalla platea televisiva totale in calo (quasi 1 milione di spettatori totali in meno rispetto al debutto dello scorso anno nella fascia 21.00-23.59).

In termini di share il debutto di ieri è comunque in linea con le edizioni condotte da Carlo Conti tra il 2015 e il 2017.

La prima parte del debutto di ieri sera – dalle 21:16 – ha conquistato 12.282.000 telespettatori con uno share del 49,4%, mentre la seconda parte – dalle 24:01 – ha ottenuto 5.120.000 telespettatori e il 50,1% di share. L’anteprima denominata Sanremo Start – dalle 20:47 – ha avuto 10.956.000 telespettatori e il 38,6% di share

Ricordiamo che lo scorso anno la serata fu aperta da Fiorello alle 20:43 e il dato di access prime time incluso nella media finale.

I contatti unici, ossia le persone che hanno visto il Festival per almeno un minuto, sono stati circa 26.600.000, in netto calo rispetto al dato del 2018 che era stato di quasi 29,9 milioni. L’età media è stata di 54 anni, due anno in meno rispetto al 2018.

Ascolti per fasce d’età

Analizzando i dati Auditel per fasce d’età scopriamo che la prima serata del Festival ha guadagnato pubblico giovane rispetto allo scorso anno mentre sono diminuiti gli over 65, in parte migrati sui programmi politici di Rai 3 e La 7 e sulle soap opera di Rete 4.

Questi gli ascolti per fasce d’età:

Età Spettatori Share Var. vs 2018 (punti share) 4-14 anni 450.000 45,6% -1,0% 15-24 anni 696.000 58,3% +3,8% 25-34 anni 774.000 46,6% +1,2% 35-44 anni 1.102.000 43,0% -1,9% 45-54 anni 1.820.000 49,8% -4,0% 55-64 anni 1.814.000 50,6% -3,5% 65+ anni 3.259.000 50,8% -4,1%

Ascolti per Regione

Ecco i dati regionali della prima serata di ieri, a confronto con l’esordio del 2018:

Regione Spettatori Share Var. vs 2018 (punti share) Abruzzo 224.000 47,2% +0,7% Basilicata 108.000 50,3% +0,9% Calabria 369.000 53,3% -4,7% Campania 1.016.000 50,6% -1,2% Emilia-Romagna 740.000 49,9% -1,7% Friuli 166.000 43,1% -4,5% Lazio 1.006.000 51,5% -1,3% Liguria 303.000 57,3% +3,4% Lombardia 1.454.000 44,6% -0,8% Marche 303.000 56,0% -0,9% Molise 53.000 53,9% -0,6% Piemonte 648.000 46,4% -6,0% Puglia 824.000 56,1% -3,7% Sardegna 257.000 47,3% -2,4% Sicilia 911.000 52,9% -9,0% Toscana 642.000 51,5% -0,4% Trentino 75.000 29,0% -5,6% Umbria 136.000 46,3% -4,4% Valle d’Aosta 14.000 30,7% -9,2% Veneto 665.000 46,3% -2,2%

Curva d’ascolto

Per la prima parte della serata i telespettatori oscillano tra i 14 e i 15 milioni di spettatori, toccando un picco alle di 15.662.000 spettatori alle 21:46. Lo scorso anno Fiorello contribuì a issare la curva fin oltre i 17 milioni.

Dalle 23:00 in poi l’ascolto subisce un calo fisiologico, pur mantenendosi oltre gli 8 milioni fino a mezzanotte. Alle 23:30 lo share tocca il picco del 54%, sfiorato nuovamente alle 24:13 con il 53,8%.

In chiusura di serata, all’1:16, si registrano 2.429.000 spettatori pari al 41,1% di share.

Ascolti abbonati Sky

Ascolti molto alti anche tra gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky che sono stati pari a 2.105.000 (share del 53,2%) in leggero calo rispetto al dato record dello scorso anno pari a 2.442.000 spettatori (share del 54,4%). Ricordiamo che i dati su abbonati Sky sono già compresi negli ascolti complessivi di cui si è parlato in precedenza.

Infine, chiudiamo con un’ultima curiosità: i laureati che hanno seguito la prima serata del Festival di Sanremo sono stati 1.144.000, con uno share del 56% identico a quello del 2018.

‹ in aggiornamento ›

Tutte le ultime notizie su Sanremo 2019 sono elencate qui

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter | Instagram | Google+