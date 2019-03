ZOË (Eurovision 2016) nelle radio italiane con il nuovo singolo “C’est La Vie”

Se in questi ultimi giorni vi è capitato di fischiettare un motivetto sentito alla radio, in un mix di inglese e francese, allora potreste esservi imbattuti in una delle tante emittenti nazionali e locali che dallo scorso 1° marzo hanno iniziato a trasmettere il nuovo brano “C’est La Vie” di ZOË (la rappresentante austriaca nell’edizione 2016 dell’Eurovision Song Contest).

Il nuovo singolo, distribuito su tutte le piattaforme digitali (iTunes, Amazon e Spotify) a metà febbraio 2019 è sbarcato in radio lo scorso venerdi e, a giudicare dai primi dati, non sono poche quelle che lo stanno trasmettendo anche più volte al giorno.

“C’est La Vie”, oltre che nella versione principale, è disponibile in due speciali remix: il primo curato da Addal che ha dato al brano un sapore più deep ed un secondo remix curato da Dj Ross & Alessandro Viale che hanno rivisitato il singolo in chiave più dance.

Abbiamo monitorato questi primi giorni di trasmissione, grazie alla partnership con EarOne, per verificare le emittenti che più stanno credendo e trasmettendo il nuovo singolo di ZOË.

A seguire il numero di passaggi di “C’est La Vie”da parte delle emittenti radiofoniche nazionali e regionali dal 1° al 4 marzo 2019 (su 151 emittenti monitorate da EarOne).

Radio Nazionali

Radio 1 Rai : 10 passaggi

: 10 passaggi Radio Kiss Kiss : 10 passaggi

: 10 passaggi Radio 105: 4 passaggi

Radio locali

Radionorba (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania): 10 passaggi

(Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania): 10 passaggi Radio Company (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Molise): 10 passaggi

(Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Molise): 10 passaggi Radio Marte (Campania e diverse province delle regioni confinanti): 10

(Campania e diverse province delle regioni confinanti): 10 Radio Stop (Toscana): 10 passaggi

(Toscana): 10 passaggi RGS – Radio Giornale Sicilia (Sicilia): 10 passaggi

(Sicilia): 10 passaggi Radio Studio Centrale (Sicilia): 10 passaggi

(Sicilia): 10 passaggi Radio Jukebox (CS): 9 passaggi

(CS): 9 passaggi Radio Jukebox (CT): 9 passaggi

(CT): 9 passaggi Radio Selene (Puglia, Basilicata): 9 passaggi

(Puglia, Basilicata): 9 passaggi Radio Studio Delta (RO, FE, BO, RA, FC, RN, PU, AR, PG, Rep. San Marino): 9 passaggi

(RO, FE, BO, RA, FC, RN, PU, AR, PG, Rep. San Marino): 9 passaggi Radiolina (Sardegna): 8 passaggi

(Sardegna): 8 passaggi Radio Verona (VR): 7 passaggi

(VR): 7 passaggi Radio Rosa (Toscana): 7 passaggi

(Toscana): 7 passaggi Radio GRP (Piemonte): 6 passaggi

(Piemonte): 6 passaggi Radio Jukebox (TO): 6 passaggi

(TO): 6 passaggi Radio Pico (Veneto, Emilia Romagna, MN): 6 passaggi

(Veneto, Emilia Romagna, MN): 6 passaggi Radio 103 (IM): 5 passaggi

(IM): 5 passaggi Radio Bruno (Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, VR, PU, AN, SP): 5 passaggi

(Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, VR, PU, AN, SP): 5 passaggi Radio CiccioRiccio (Puglia): 5 passaggi

(Puglia): 5 passaggi Radio Canale Italia (Veneto, Friuli Venezia Giulia): 4 passaggi

(Veneto, Friuli Venezia Giulia): 4 passaggi Radio Time (Sicilia): 4 passaggi

(Sicilia): 4 passaggi Radio Bussola 24 (SA): 4 passaggi

(SA): 4 passaggi Radio Marconi (Lombardia, Piemonte): 4 passaggi

(Lombardia, Piemonte): 4 passaggi Radio Viva FM (Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Piemonte, VR): 4 passaggi

(Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Piemonte, VR): 4 passaggi Tele Radio Orte (Orte): 3 passaggi

(Orte): 3 passaggi Radio Globo (Lazio, GR, Ibiza e Formentera): 3 passaggi

(Lazio, GR, Ibiza e Formentera): 3 passaggi Radio Studio 93 (LT):

(LT): Radio Onda Ligure 101 (Liguria): 2 passaggi

(Liguria): 2 passaggi Radio Laser (Basilicata): 1 passaggio

Non male come inizio, per soli 4 giorni di programmazione dal debutto ufficiale. Di seguito il testo integrale del brano di ZOË.

ZOË – C’est La Vie (testo)

Got no place to lay your head / Got no savings, only depts / The love of your life left you for Nathalie / Don’t worry cause soon you will see

C’est la vie! / And when you’re down, you will be high again, you’ll see / Cause everything will turn out fine cause c’est la vie / And in the end the bottom line is: C’est la vie, c’est la vie, c’est la vie

C’est la vie! / And when feel your heart is broken, c’est la vie / When no more words of love are spoken, c’est la vie / You never know where it will go, cause c’est la vie, c’est la vie, c’est la vie

Got no love to / Hold your hand / You got no job and / You got no friend

Your landlord is mad cause you can’t pay your rent / It seems like a movie with no happy end / No shoulder to cry on, no dollars to spend / And no diamond ring on your hand!

C’est la vie! / And when you’re down, you will be high again, you’ll see / Cause everything will turn out fine cause c’est la vie / And in the end the bottom line is: C’est la vie, c’est la vie, c’est la vie

C’est la vie! / And when feel your heart is broken, c’est la vie / When no more words of love are spoken, c’est la vie / You never know where it will go, cause c’est la vie, c’est la vie, c’est la vie

C’est la vie! / And when feel your heart is broken, c’est la vie / When no more words of love are spoken, c’est la vie / You never know where it will go, cause c’est la vie, c’est la vie, c’est la vie

Your landlord is mad cause you can’t pay your rent / It seems like a movie with no happy end / No shoulder to cry on, no dollars to spend / And no diamond ring on your hand!

C’est la vie!

C’est la vie!

C’est la vie

C’est la vie

C’est la vie

And when you’re down, you will be high again, you’ll see / Cause everything will turn out fine cause c’est la vie / And in the end the bottom line is: C’est la vie, c’est la vie, c’est la vie.

