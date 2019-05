Eurovision 2019: ecco dove e come seguire la prima semifinale

L’Eurovision Song Contest 2019 è arrivato – anche quest’anno – ai blocchi di partenza. La prima semifinale sarà in onda proprio questa sera, in diretta dall’Expo Tel Aviv. La nota città israeliana, dopo la vittoria di Netta Barzilai a Lisbona, si sta preparando da diverse settimane alla diretta di tre serate che riserveranno grandi sorprese agli spettatori!

Scopriamo insieme come e dove seguire l’evento musicale più atteso dell’anno.

La trasmissione italiana della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019 è affidata a Rai 4, con il commento di con il commento di Federico Russo e Ema Stokholma. La quarta rete televisiva Rai è visibile in tutta Italia sul canale 21 del Digitale Terrestre (anche in HD al 521 in alcune città) e sul canale 10 di TivùSat (anche in HD al ch. 110). L’emissione di Rai 4 sarà raggiungibile anche in streaming sul sito RaiPlay (nella sezione Dirette TV > Rai4).

Rinnovata anche per quest’anno la possibilità di seguire lo show in lingua originale (senza commento italiano): sarà infatti possibile attivare l’apposita funzione del doppio audio sul proprio televisore. La diretta internazionale senza commento è anche raggiungibile via internet sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision.

L’evento è trasmesso con commento italiano anche da San Marino RTV, le cui voci fuori campo saranno quelle degli storici Lia Fiorio e Gigi Restivo. L’emittente sammarinese è ricevibile su satellite in HD al canale 520 di Sky e 93 di TivùSat, mentre sul Digitale Terrestre al canale 73 (in HD al canale 573) in Emilia Romagna e parte di Marche e Veneto, oltre che in streaming su smtvsanmarino.sm.

Durante la prima semifinale dell’Eurovision 2019 si esibiranno diciassette artisti. Sarà una serata all’insegna della musica di tutti i generi, tra l’operatic pop dell’Australia, il post-hardcore dell’Islanda, il derby ellenico delle dive Tamta e Katerine Duska e la presenza dei “cugini sammarinesi”.

Purtroppo, dall’Italia non sarà possibile votare (il risultato della serata sarà determinato da un equo connubio tra giurie e televoto dei paesi in gara stasera, oltre a Israele, Francia e Spagna).

Potremo invece – come di consueto – commentare lo show in diretta su Twitter (questo il nostro account per il live tweeting) utilizzando l’hashtag ufficiale italiano #ESCita unitamente a quello internazionale #Eurovision.

Scaletta prima semifinale

Questa la scaletta della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019, in ordine di apparizione sul palco:

Cipro – Tamta – Replay Montenegro – D mol – Heaven Finlandia – Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away Polonia – Tulia – Fire of Love (Pali się) Slovenia – Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi Repubblica Ceca – Lake Malawi – Friend Of A Friend Ungheria – Joci Pápa – Az Én Apám Bielorussia – ZENA – Like It Serbia – Nevene Božović – Kruna Belgio – Eliot – Wake Up Georgia – Oto Nemsadze – Keep On Going Australia – Kate Miller-Heidke – Zero Gravity Islanda – Hatari – Hatrið mun sigra Estonia – Victor Crone – Storm Portogallo – Conan Osiris – Telemóveis Grecia – Katerine Duska – Better Love San Marino – Serhat – Say Na Na Na

E per chi vorrà, metteremo a disposizione su eurofestivalnews.com il consueto liveblogging dell’intera prima semifinale. Buon Eurovision a tutti!

