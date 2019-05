Eurovision 2019, prima semifinale: scaletta e commento in real time | I dieci finalisti

Ringraziamo chi ci ha seguito in questa serata, l’appuntamento è per giovedi alle 21 sempre su Rai 4. Ma le notizie e gli aggiornamenti sull’Eurovision proseguono… Mercoledi mattina, come di consueto, il nostro speciale approfondimento con i dati di ascolto di questa prima semifinale.

23:12 | Termina la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019.

23:09 | RECAP con i 10 finalisti (video).

Questi i 10 finalisti che ritroveremo sabato 18 maggio.

23:08 | Passano: San Marino e Slovenia

23:06 | Passano: Repubblica Ceca – Australia – Islanda

23:05 | Passano: Cipro – Estonia

23:04 | Passano: Grecia – Bielorussia – Serbia

23:03 | E’ il momento dei risultati.

23:01 | Presentazione del brano israeliano: Kobi Marimi – Home

22:59 | Presentazione del brano francese: Bilal Hassani – Roi

22:58 | Presentazione del brano spagnolo: Miki – La Venda

22:56 | Collegamento con la Green Room

22:53 | Protagonista ancora Netta, la vincitrice della scorsa edizione. Intervista per lei, che sabato presenterà il suo nuovo brano. Viene inoltre ricordato il CD e DVD di questa edizione dell’Eurovision.

22:48 | Europe, Stop Voting NOW! E breve Break pubblicitario per Rai 4

22:47 | I conduttori ricordano che nella finalissima di sabato potremo vedere sul palco anche Madonna.

22:42 | Parte il secondo RECAP. Tra poco conosceremo i 10 finalisti.

22:40 | Viene lanciata la clip “Abanibi” (successo eurovisivo del 1978) con protagonisti tutti i rappresentanti in gara

22:37 | Ospite della serata anche Roksana, la vincitrice dell’ultimo Junior Eurovision e viene ricordato l’appuntamento in Polonia, il prossimo novembre.

22:31 | Ospite della serata nell’Interval Act Dana International. Durante l’esibizione, la “Kiss Cam” inquadra il pubblico in platea e volano baci tra coppie di ogni sesso, senza distinzione.

22:25 | Europe, Start Voting NOW!! (l’Italia voterà giovedi). Parte il primo RECAP della serata.

22:24 | I conduttori spiegano che solo 10 saranno i finalisti dei 17 partecipanti. Intanto continuate a twittare, #ESCita e #Eurovision ancora in vetta ai trending topic.

22:20 | Chiudiamo le 17 esibizioni previste per stasera con San Marino rappresentato da Serhat con Say Na Na Na. A tratti imbarazzante, performance davvero sottotono.

22:17 | Brano incantevole per Katerine Duska con Better Love. Per lei deve essere finale sicura, brava e… brava!

22:13 | Conan Osiris con la particolare Telemóveis in rappresentanza del Portogallo

22:10 | Si prosegue con l’Estonia con Victor Crone with Storm. Qualche stecca per lui.

22:06 | Visione sconsigliata ai bambini (scherziamo naturalmente). E’ la volta degli islandesi Hatari con Hatrið mun sigra.

22:03 | Collegamento con la Green Room e breve Break pubblicitario per Rai 4

21:59 | L’esibizione più straordinaria e d’effetto della serata è indubbiamente la sua: Kate Miller-Heidke con Zero Gravity! Pubblico in delirio per lei!

21:55 | La Georgia è rappresentata da Oto Nemsadze con Keep On Going.

21:51 | Proseguiamo con il Belgio con Eliot e la sua Wake Up.

21:48 | Sul palco la Serbia con Nevene Božović e la sua Kruna.

21:43 | La Bielorussia porta sul palco ZENA con Like It. Si torna a ballare in diretta dall’Expo di Tel Aviv.

21:38 | La competizione riprende con l’Ungheria e Joci Pápa con Az Én Apám (che significa “mio padre”).

21:36 | Breve brack pubblicitario per Rai 4 mentre all’Expo di Tel Aviv collegamento con la Green Room

21:33 | La Repubblica Ceca sul palco con Lake Malawi e la sua Friend Of A Friend. Ce la farà quest’anno a qualificarsi in finale?

21:28 | La giovanissima coppia Zala Kralj & Gašper Šantl con la loro Sebi in rappresentanza della Slovenia.

21:24 | Le Tulia in rappresentanza della Polonia con Fire of Love (Pali się).

21:21 | E’ il momento di ballare con Darude e Sebastian Rejman con Look Away.

21:17 | Si prosegue con il Montenegro con i D mol e la loro Heaven. Non ci siamo.

21:13 | Apre le “danze” è il caso di dirlo, Cipro con Tamta e la sua Replay. Per lei la finale sembra essere più che scontata.

21:09 | Sul palco i conduttori di questa edizione: Bar Refaeli, Erez Tal, Assi Azar e Lucy Ayoub

21:04 | Cerimonia di apertura con Netta che ci propone la versione remix di “Toy”. Strepitosa!

21:00 | Come un orologio svizzero, parte ufficialmente la prima semifinale dell’Eurovision 2019, che apre con una clip dedicata a Netta e la realizzazione di un sogno che coltivava già da piccola

20:43 | Appuntamento alle 21 per la diretta della Prima Semifinale

20:36 | In onda su Rai 4 la speciale pillola dedicata all’Eurovision Song Contest con Ema Stokholma.

Debutta ufficialmente l’Eurovision Song Contest 2019. Questa sera è la volta della Prima Semifinale, dove si “scontreranno” 17 paesi e solo 10 proseguiranno dritti in finale.

La diretta è prevista dalle 21 su Rai 4 (è possibile seguirla anche in streaming su YouTube in lingua originale), con il commento di Federico Russo e Ema Stokholma. Questi i paesi in gara, in ordine di esibizione:

Cipro – Tamta – Replay Montenegro – D mol – Heaven Finlandia – Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away Polonia – Tulia – Fire of Love (Pali się) Slovenia – Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi Repubblica Ceca – Lake Malawi – Friend Of A Friend Ungheria – Joci Pápa – Az Én Apám Bielorussia – ZENA – Like It Serbia – Nevene Božović – Kruna Belgio – Eliot – Wake Up Georgia – Oto Nemsadze – Keep On Going Australia – Kate Miller-Heidke – Zero Gravity Islanda – Hatari – Hatrið mun sigra Estonia – Victor Crone – Storm Portogallo – Conan Osiris – Telemóveis Grecia – Katerine Duska – Better Love San Marino – Serhat – Say Na Na Na

