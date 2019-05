Eurovision 2019, prima semifinale: tra i dieci qualificati c’è San Marino

La lunga attesa è finita. Con la prima semifinale andata in onda dall’Expo Tel Aviv in Israele, è iniziata ufficialmente la maratona settimanale dell’Eurovision Song Contest 2019.

E arrivano i primi verdetti. Dieci nazioni passano in finale, sette salutano la gara e la speranza di vincere l’ambito microfono di cristallo.

Risultati che a sorpresa vedono passare in finale San Marino. Per la seconda volta nella sua storia eurovisiva, la piccola Repubblica riesce a superare lo scoglio della semifinale.

Nel 2014 fu Valentina Monetta con “Maybe (Forse)” a compiere un piccolo miracolo, stavolta è il cantante turco Serhat con la frizzante “Say Na Na Na” a vedersi aprire le porte dell’ambita serata di sabato 18 maggio.

Lo fa superando in classifica nazioni che sembravano più quotate al passaggio, ma che devono dire addio alla gara. Come l’Ungheria, che dopo otto finali consecutive cade con il ritrovato Joci Pápai, che nel 2017 li portò in top ten. Assieme a lui Polonia e Belgio, che anche quest’anno non ce la fanno.

Sorridono le donne: Katerine Duska con “Better love” per la Grecia, ZENA con “Like it” per la Bielorussia, Kate Miller-Heidke con “Zero Gravity” per l’Australia, Nevena Božović con “Kruna” per la Serbia, Tamta con “Replay” per Cipro.

Ce la fa anche la trasognante coppia della Slovenia, formata da Zala Kralj & Gašper Šantl, con “Sebi”. Premiata inoltre l’estrema performance dell’Islanda. Gli Hatari porteranno il loro “messaggio d’odio” racchiuso in “Hatrið mun sigra” nella finale di sabato.

Chiudono il cerchio dei qualificati le radiofoniche “Friend of a friend” dei Lake Malawi per la Repubblica Ceca e “Storm” di Victor Crone per l’Estonia.

Altro nome a cadere, l’atteso Conan Osiris. Il portoghese non ha convinto con un’esibizione difficile da decifrare della sua “Telemóveis”.

Di seguito, le dieci qualificate in ordine di esibizione:

Cipro – Tamta con Replay

– Tamta con Replay Slovenia – Zala Kralj & Gašper Šantl con Sebi

– Zala Kralj & Gašper Šantl con Sebi Repubblica Ceca – Lake Malawi con Friend Of A Friend

– Lake Malawi con Friend Of A Friend Bielorussia – ZENA con Like It

– ZENA con Like It Serbia – Nevene Božović con Kruna

– Nevene Božović con Kruna Australia – Kate Miller-Heidke con Zero Gravity

– Kate Miller-Heidke con Zero Gravity Islanda – Hatari con Hatrið mun sigra

– Hatari con Hatrið mun sigra Estonia – Victor Crone con Storm

– Victor Crone con Storm Grecia – Katerine Duska con Better Love

– Katerine Duska con Better Love San Marino – Serhat con Say Na Na Na

Questi invece gli eliminati:

Montenegro – D-Mol con Heaven

– D-Mol con Heaven Finlandia – Darude feat. Sebastian Rejman con Look Away

– Darude feat. Sebastian Rejman con Look Away Polonia – Tulia con Fire of Love (Pali się)

– Tulia con Fire of Love (Pali się) Ungheria – Joci Pápai con Az Én Apám

– Joci Pápai con Az Én Apám Belgio – Eliot con Wake Up

– Eliot con Wake Up Georgia – Oto Nemsadze con Keep On Going

– Oto Nemsadze con Keep On Going Portogallo – Conan Osiris con Telemóveis

