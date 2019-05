Ascolti prima semifinale Eurovision 2019: 423.000 telespettatori su Rai4, +5% vs 2018

Ascolti in crescita per l’Eurovision Song Contest 2019. La prima semifinale, trasmessa ieri sera su Rai 4 dalle 21:00 alle 23:12, è stata seguita da 423.000 telespettatori, con uno share dell’1,74%. Rispetto alla prima semifinale dello scorso anno si registra un aumento del 5% nonostante la concorrenza interna di The Voice andato in onda su Rai 2, che ha ottenuto quasi 2,3 milioni di telespettatori e oltre l’11% di share.

L’ascolto medio è superiore del +24% rispetto alla media di fascia del canale, che da gennaio ad oggi è stata di 341.000 telespettatori.

Ricordiamo che dallo scorso settembre Rai 4 non è più disponibile sulla piattaforma satellitare Sky – per giunta in HD sul canale 104 – e questo ha ridotto la distribuzione del canale e la platea di potenziali spettatori. Infatti, gli abbonati Sky che hanno seguito la semifinale di ieri sono stati “solo” 44.000, a confronto con i 107.000 dello scorso anno (circa il 60% in meno) e si presume che molti abbiano abbandonato l’Eurovision proprio perché Rai 4 non è più disponibile sulla piattaforma satellitare.

I contatti unici, ossia le persone che hanno la trasmissione per almeno un minuto, sono stati 2.629.000 (in calo di circa 100.000 spettatori sul 2018). L’età media è stata di 50 anni, uguale a quella dello scorso anno.

Pubblico trasversale con una leggera prevalenza di donne: 215.000 pari al 51% dell’ascolto totale e a uno share dell’1,6%, contro il 49% di uomini (208.000) pari all’1,9% di share. Rispetto allo scorso anno, si registra un aumento del 28% di uomini e un calo di circa il 10% di donne.

Nella fascia di messa in onda (21:00-23:12) Rai 4 è stato il terzo canale non generalista più visto (escludiamo da questa classifica Tv8, assimilabile alle generaliste per contenuti e livelli d’ascolto), dopo Real Time e Rai Movie e davanti a Nove (che proponeva un documentario sulla tragedia del Ponte Morandi) e a Iris.

LEGGI ANCHE: Analisi sulla controprogrammazione tv e Toto-Auditel

Ascolti per fasce d’età

Analizzando i dati Auditel per fasce d’età scopriamo che la prima semifinale ha guadagnato pubblico giovane con una crescita di oltre 1 punto di share sugli under 14, mentre le fasce centrali tra i 25 e i 54 anni perdono qualche decimale di punto, pur mantenendosi oltre lo share medio.

Questi gli ascolti per fasce d’età:

Età Spettatori Share Var. vs 2018 (punti share) 4-14 anni 28.300 2,00% +1,1% 15-24 anni 47.300 3,45% +0,1% 25-34 anni 32.500 1,71% -0,6% 35-44 anni 51.100 1,64% -0,6% 45-54 anni 74.500 1,66% -0,8% 55-64 anni 81.100 1,84% +0,2% 65+ anni 88.900 1,05% stabile

Curva d’ascolto

Andamento in costante crescita dall’apertura della serata fino alle 21:59, momento di massimo ascolto con quasi 600.000 spettatori (590.000 per la precisione) in occasione dell’esibizione dell’Australia.

In quel momento si raggiunge anche il picco di share del 2,31%. La curva si mantiene comunque molto buona attorno ai 400.000 spettatori, senza particolari cali se non attorno alle 22:50, momento dell’ultimo break pubblicitario prima del gran finale, quando la curva si impenna nuovamente toccando i 457.000 spettatori (2,24% di share) alle 23:09.

Si segnalano altri picchi durante l’esibizione della Repubblica Ceca (538.000 spettatori alle 21:34) e della Serbia (516.000 spettatori alle 21:49). Molto bene anche la Grecia alle 22:17 con 473.000 spettatori e il primo recap con 450.000 alle 22:29.

Ascolti pillola Eurovision Story

La pillola di sette minuti della serie Eurovision Song Story, condotta da Ema Stokholma e andata in onda ieri sera tra le 20:36 e le 20:43, è stata seguita da 172.000 spettatori (0,73% di share).

Risultati Toto-Auditel

Questo invece, il grafico con i risultati del Toto-Auditel, ovvero il vostro pronostico sugli ascolti della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019, trasmessa su Rai4. Risultato pienamente centrato dalla maggioranza (73,8%) dei votanti.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram