Eurovision 2019: problemi di trasmissione della prima semifinale in alcuni Paesi

Durante la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019, che in Italia abbiamo potuto seguire ieri sera con la diretta di Rai 4, diversi telespettatori in Europa hanno segnalato problemi nel collegamento con Tel Aviv.

In particolare, nel Regno Unito, dove le semifinali sono irradiate da BBC Four, subito dopo l’annuncio dei dieci finalisti, la diretta si è interrotta fino alla fine della trasmissione. Nei Paesi Bassi, invece, il commento di Jan Smit e Cornald Maas su NPO 1 (l’equivalente della nostra Rai 1, che in questo caso fa capo all’AVROTROS) è andato perso per un certo lasso di tempo. Problema similare registrato nella Macedonia del Nord.

Anche in Germania, con la trasmissione offerta da One (l’ex EinsFestival, che ricade sotto l’ARD), si sono verificati problemi simili a quelli del Regno Unito, con il feed della diretta che è stato perso per qualche minuto.

In Francia, dove i diritti appartengono a France Télevisions e le semifinali vengono trasmesse su France 4, durante le performance del Portogallo (Conan Osiris – Telemóveis) e del Belgio (Eliot – Wake up) ci sono stati diversi problemi di ricezione dell’audio.

Non è la prima volta che si verificano episodi simili: nel 2011 si verificarono dei problemi con il commento da Düsseldorf, che fu perso in parte dei Paesi che stavano trasmettendo la prima semifinale del 10 maggio. Allora la NDR, su cui ricadeva la responsabilità dell’organizzazione, si scusò tramite un comunicato ufficiale, situando il problema tra le cabine dei commentatori e il controllo principale.

Nessun problema sembra essersi verificato in Italia, dove la prima semifinale è stata trasmessa su Rai 4 con il commento effettuato da Federico Russo e Ema Stokholma (che ha ottenuto ottimi riscontri Auditel) direttamente da Tel Aviv, prima volta in assoluto per quanto concerne le semifinali.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram