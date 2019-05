Eurovision Song Contest 2019: San Marino canterà nella prima metà della finale

Nella tradizionale conferenza stampa post semifinale, i dieci paesi qualificati hanno sorteggiato in quale metà finale saranno chiamati a cantare. Molto fortunata Kate Miller Heidke, la rappresentante australiana, in grande ascesa, che ha pescato la seconda metà, come Serbia, Bielorussia, Estonia e Islanda.

Serhat ha invece pescato la prima metà, come Grecia, Repubblica Ceca, Cipro e Slovenia. Considerando anche i cinque paesi Big e Israele, che conoscono già la metà di appartenenza, la situazione attuale è questa:

PRIMA META’

CIPRO: Tamta – Replay

GERMANIA: S!Sters – Sister

GRECIA: Katerine Duska – Better Love

REPUBBLICA CECA: Lake Malawi – Friend of a friend

SAN MARINO: Serhat – Say na na

SLOVENIA: Zala Kralj & Gasper Santl – Sebi

SECONDA META’

ISRAELE: Kobi Marimi – Home (posizione già sorteggiata: 14)

AUSTRALIA: Kate Miller-Heidke – Zero gravity

BIELORUSSIA: Zena – Like it

ESTONIA: Victor Crone – Storm

FRANCIA: Bilal Hassani – Roi

ISLANDA: Hatari – Hatrid mun sigra

ITALIA: Mahmood – Soldi

REGNO UNITO: Michael Rice – Bigger than us

SERBIA: Nevena Bozovic – Kruna

SPAGNA: Miki – La venda

Rimangono, per 10 posti, sette caselle della prima metà e appena tre della seconda. E giovedì cantano due superfavorite, Paesi Bassi e Russia.

Ricordiamo che a parte Israele, la cui posizione è stata sorteggiata per intero durante il meeting dei capidelegazione, per tutti gli altri l’effettivo ordine di uscita sarà determinato, sulla base del sorteggio post semifinale, nella notte fra giovedì e venerdì, quando anche gli ultimi dieci finalisti avranno pescato la metà di competenza.

