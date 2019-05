L’Eurovision 2019 monopolizza Twitter: boom per gli hashtag #Eurovision e #ESCita e il caso #SanMarino

Non c’è storia: la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019 ha letteralmente monopolizzato le Tendenze di Twitter, sia a livello mondiale ma soprattutto nella nostra Italia.

Nonostante la fortissima concorrenza tv, compresa la presenza di un altro programma musicale (The Voice of Italy), l’Eurovision ha saputo catturare l’attenzione del popolo social e, stavolta, senza dover subire i tweet a schermo che fino allo scorso anno non facevano che disturbare la visione dell’evento.

Grazie alla scelta di non trasmetterli in tv e ad un commento poco invasivo (in compagnia di Federico Russo e Ema Stokholma), la Rai ha finalmente regalato ai telespettatori uno spettacolo godibilissimo e senza interruzioni di alcun tipo (eccezion fatta per la sacrosanta pubblicità).

Nella prima ora di diretta, il “podio” delle Tendenze Twitter è stato a totale appannaggio dell’Eurovision: al primo posto c’era infatti l’hashtag #Eurovision, seguito da #ESCita e #ESC2019.

Tra le 21 e le 23 (nelle due ore e più di diretta dell’evento), in contrapposizione con tutti i principali programmi tv di prime time, l’Eurovision non si è mai spostato dalla prima posizione: l’hashtag #Eurovision è stato al primo posto in Italia e nel mondo con quasi 300.000 tweet, #ESCita ha mantenuto la seconda posizione in Italia con oltre 15.000 tweet generati dagli utenti.

Tra le 21 e le 23:30 #Eurovision aveva già superato quota 350.000 tweet, #ESCita ben oltre i 22.000 tweet, battendo qualsiasi altro hashtag nelle Tendenze Italia.

Nulla hanno potuto fare The Voice of Italy (#TVOI), fermo a poco più di 6.000 tweet o Dì Martedì (#dimartedi) intorno ai 5.000 tweet.

Il dato più curioso riguarda però San Marino (rappresentato da Serhat con la sua “Say Na Na Na”) che, con grande stupore dei più, ha generato una mole enorme di tweet: l’hashtag #SanMarino aveva raggiunto i 14.000 tweet alle 23 e, dopo la conferma del passaggio in finale, il dato è cresciuto vertiginosamente, portandosi a oltre 30.000 tweet alle 23:30.

Ovviamente la mole di tweet riguardava principalmente il forte stupore degli utenti, molti dei quali non si capacitavano del risultato dei nostri “vicini di casa” e, come succede spesso in questi casi, l’ironia ha preso il sopravvento.

In questa serata di martedi 14 maggio, fino a quasi mezzanotte, sette posizioni delle prime dieci riguardanti le Tendenze Italia di Twitter, erano occupate da hashtag collegati all’Eurovision o ai paesi partecipanti. Quasi un monopolio e, di sicuro, un successo.

Come confermato anche dall’ufficio stampa Rai, l’Eurovision è stato l’evento più commentato della giornata su Twitter. Ora resta solo da scoprire come è andata invece sul fronte dell’Auditel, dove la sfida è decisamente più dura, con una controprogrammazione molto forte.

Appuntamento a domani mattina, per il consueto dettaglio sugli ascolti.

