Eurovision 2019: come televotare nella seconda semifinale | Costi e operatori abilitati

Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019, trasmessa in diretta questa sera dalle 21 su Rai 4, il pubblico italiano potrà televotare ed esprimere le proprie preferenze per uno o più artisti/brani/paesi in gara questa sera e contribuire a deciderne il destino.

Saranno infatti solo 10 paesi dei 18 in gara questa sera, a passare in finale (trasmessa sabato 18 maggio, dalle 21 su Rai 1). Eccoci quindi a spiegarvi sinteticamente come funziona il televoto.

Le regole sono semplici e chiare: da ogni utenza (fisso o mobile) è possibile inviare fino ad un massimo di 5 voti per sessione di televoto.

E’ possibile inviare le proprie preferenze anche da app ufficiale dell’evento, che trasforma il proprio voto in un SMS (quindi allo stesso costo previsto per l’invio di SMS). A seguire i link diretti per scaricare l’applicazione ufficiale dell’evento.

Download app per Android | iOS | Windows Phone

Televoto da telefono fisso

E’ possibile televotare nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019 chiamando l’894.222 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, Wind e Tre. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro.

Televoto da telefono mobile

E’ possibile televotare nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019 inviando un SMS al 475.475.0 con il codice di due cifre abbinato al brano/artista/paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, Wind, Tre, iliad, PosteMobile e CoopVoce.

Il costo per ogni SMS inviato varia in base all’operatore mobile utilizzato. Per ciascun SMS ricevuto a conferma di voto valido, verranno addebitati 0,50 euro se si utilizza una utenza TIM, Wind, iliad, PosteMobile e CoopVoce, mentre di 0,51 euro se si utilizza una utenza Vodafone o Tre.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste.

In caso di problemi di fruizione con il televoto, è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 011.2219010 (o via mail a: assistenza@votingtv.it), attivo dalle 9 alle 21 sette giorni su sette e fino all’una di notte durante la messa in onda in prima serata dell’Eurovision. Il servizio di customer care sarà inoltre attivo almeno fino a 60 giorni dopo la fine della trasmissione.

