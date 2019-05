Eurovision 2019: ecco dove e come seguire la seconda semifinale | La scaletta della serata

Dopo il successo della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019 (qui i dettagli sugli ascolti tv) è arrivato il momento di seguire la seconda, in diretta dalle 21 dall’Expo di Tel Aviv e trasmessa in Italia da Rai 4.

Il commento è affidato anche in questo caso a Federico Russo e Ema Stokholma, in alternativa, è possibile attivare l’apposita funzione del doppio audio sul proprio televisore e seguire l’evento con il solo audio originale (in inglese).

Ecco tutte le modalità per seguire la serata: trasmissione su Rai 4, disponibile sul canale 21 del Digitale Terrestre (anche in HD al 521, ma solo in alcune città) e sul canale 10 di TivùSat (anche in HD al canale 110). L’emissione di Rai 4 sarà raggiungibile anche in streaming sul sito RaiPlay (nella sezione Dirette TV > Rai4).

La diretta internazionale senza commento è anche disponibile in streaming sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest.

L’evento è trasmesso con commento italiano anche da San Marino RTV, le cui voci fuori campo saranno quelle di Lia Fiorio e Gigi Restivo. L’emittente sammarinese è ricevibile su satellite in HD al canale 520 di Sky e sul 93 di TivùSat, mentre sul Digitale Terrestre al canale 73 (in HD al canale 573) in Emilia Romagna e parte di Marche e Veneto, oltre che in streaming su smtvsanmarino.sm.

Per le zone di confine con la Svizzera, è possibile seguirlo per l’ultima volta (il Digitale Terrestre cesserà il 3 giugno 2019) sulla RSI La2 con commento in lingua italiana.

Durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2019 si esibiranno 18 artisti e l’Italia sarà chiamata a televotare, contribuendo a scegliere i 10 finalisti (qui il nostro articolo su come televotare, operatori abilitati e costi).

Dopo il successo social della prima semifinale, potete seguirci e commentare anche questa serata insieme a noi in diretta su Twitter (questo il nostro account per il live tweeting) utilizzando l’hashtag ufficiale italiano #ESCita unitamente a quelli internazionali: #Eurovision, #DareToDream.

Scaletta seconda semifinale

Questa la scaletta della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019, in ordine di apparizione sul palco:

Armenia – Srbuk – Walking Out Irlanda – Sarah McTernan – 22 Moldavia – Anna Odobescu – Stay Svizzera – Luca Hänni – She Got Me Lettonia – Carousel – That Night Romania – Ester Peony – On A Sunday. Danimarca – Leonora – Love Is Forever Svezia – John Lundvik – Too Late For Love Austria – PÆNDA – Limits Croazia – Roko – The Dream Malta – Michela – Chameleon Litania – Jurij Veklenko – Run With The Lions Russia – Sergey Lazarev – Scream Albania – Jonida Maliqi – Ktheju tokës Norvegia – KEiiNO – Spirit In The Sky Paesi Bassi – Duncan Laurence – Arcade Nord Macedonia – Tamara Todevska – Proud Azerbaigian – Chingiz – Truth

E per chi vorrà, metteremo a disposizione su eurofestivalnews.com il consueto liveblogging dell’intera prima semifinale. Buon Eurovision a tutti!

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram