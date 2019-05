Eurovision 2019: l’intervista esclusiva a Mahmood, dall’Expo di Tel Aviv

Manca ormai davvero poco alla finale di sabato (18 maggio), in cui assisteremo finalmente all’esibizione completa di Mahmood con la sua “Soldi” sul palco dell’Expo di Tel Aviv, in gara insieme agli altri 25 finalisti di questa edizione dell’Eurovision Song Contest.

Nel frattempo, stasera su Rai 4 potremo seguire la seconda semifinale e vedere la presentazione dei brani di Italia, Germania e Regno Unito, dunque anche uno spezzone live di “Soldi”. Sempre stasera, gli italiani potranno televotare uno o più dei 18 brani/paesi in gara.

I nostri inviati da Tel Aviv – Antonio Scordino e Alessandro Maio – ieri sera hanno incontrato Mahmood dopo la prova pomeridiana (che potete vedere parzialmente nel video poche righe sopra).

Ecco l’intervista integrale, con un Mahmood fiducioso e sorridente: “Dopo 50 interviste in inglese e spagnolo, finalmente una in italiano! “

Facciamo un grandissimo in bocca al lupo al nostro rappresentante e ricordiamo che sarà possibile seguire la finale di sabato 18 maggio, in diretta tv su Rai 1 a partire dalle 21.

Dall’Italia, come previsto dal regolamento, non sarà possibile votare per il nostro paese (quindi per Mahmood), ma possiamo tifare per lui e sperare di ricevere molti voti da tutti gli altri paesi (se avete parenti o amici all’estero, invitateli a sostenerci)!

