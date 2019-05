Eurovision 2019: nella finale di sabato anche Madonna. Ecco cosa canterà

Ormai non ci sono più dubbi, Madonna sarà ospite della prossima finale dell’Eurovision Song Contest – sabato 18 Maggio – e sul palco dell’Expo di Tel Aviv porterà, secondo le indiscrezioni, la sua hit immortale Like a prayer e due pezzi del nuovo album, Future (con la partecipazione del rapper Quavo) e Dark Ballet (ripetutamente citati come hashtag sui profili social dell’artista).

A confermarlo non solo i media israeliani, che nelle ultime ore hanno riportato della firma del contratto (dopo settimane di speculazioni e smentite che hanno messo in dubbio la presenza dell’interprete di Vogue), ma anche le immagini e i video pubblicati dalla cantante, l’ultimo (di poche ore fa), registrato sul palco dell’Eurovision.

Nella conferenza stampa di inizio settimana, l’executive Supervisor dell’Eurovision Song Contest – Jon Ola Sand – aveva dichiarato:

L’European Broadcasting Union non ha mai confermato la presenza di Madonna come ospite. Non abbiamo un contratto firmato con il suo team, e senza questo è impossibile che possa esibirsi sul palco di Eurovision. Diverse persone hanno parlato per conto dell’EBU, nei mesi scorsi, senza essere autorizzati. Siamo in una situazione abbastanza strana: abbiamo un’artista disponibile a partecipare, e ci piacerebbe darle il benvenuto, ma non abbiamo un contratto firmato.

La situazione sembra ormai essersi sbloccata, per cui tutti i fan di Madonna potranno essere orgogliosi di avere la sua presenza sul palco della finale di sabato 18 maggio (trasmessa in diretta dalle 21 su Rai 1).

Secondo quanto riportato, la sicurezza intorno all’artista è massima e comprende anche l’installazione di un zona speciale dedicata al catering e ai camerini per tutto lo staff. Il team comprenderebbe anche 25 ballerini, 40 coristi, un coreografo e un direttore tecnico. Nel video che segue, l’arrivo di Madonna con il suo jet privato, collaboratori e scorta.

Lo staging sembra essere molto articolato: le prime indiscrezioni parlano di un insieme di sistemi di proiezione e luci speciali, ologrammi e… un ascensore. Se non vi bastano le spettacolari esibizioni di molti artisti in gara, Madonna sembra volerne regalare una tutta sua.

