Eurovision 2019, seconda semifinale: Macedonia del Nord in finale dopo sette anni

Prosegue la settimana eurovisiva. Con la seconda semifinale andata in onda dall’Expo Tel Aviv in Israele, abbiamo ufficialmente l’intera line-up della finale di sabato dell’Eurovision Song Contest 2019.

Tempo di nuovi verdetti. Dieci nazioni staccano il biglietto per il 18 maggio, otto lasciano in anticipo l’avventura musicale continentale.

Passano facilmente tutti i favoriti secondo i bookmaker. C’è l’olandese Duncan Laurence che con “Arcade” continua a macinare terreno e consensi (le sue quote ormai viaggiano sotto il 2, con il 40% di possibilità di conquistare il trofeo sabato sera), così come lo svedese John Lundvik col mix di pop e gospel di “Too late for love”.

Non mancherà in finale il russo Sergey Lazarev, che così come nel 2016 non ha deluso dal punto di vista scenografico, anche se la drammatica “Scream” non sembra poter ottenere lo stesso successo di “You are the only one”.

Anche l’azero Chingiz supera facilmente lo scoglio semifinale con la sua “Truth”.

Passano inoltre i due brani squisitamente pop della serata, molto amati dagli eurofan: “She got me” dello svizzero Luca Hänni (che riporta il paese elvetico in finale dopo cinque anni) e “Chameleon” della giovanissima maltese Michela.

Sorridono i balcani, che pur perdendo la Croazia, portano in finale due donne dall’impianto classico, ovvero l’albanese Jonida Maliqi con “Ktheju tokës” e la macedone Tamara Todevska con “Proud”.

Risultato di rilievo per la Macedonia del Nord, paese che mancava dalla finale da ben sette anni! L’ultima volta c’era arrivata Kaliopi nel lontano 2012.

Felici anche gli altri paesi nordici della finale grazie alla danese Leonora con la zuccherosa “Love is forever” e gli energici norvegesi KEiiNO con “Spirit in the sky”.

Due paesi di solito molto fortunati salutano la finale per il secondo anno consecutivo: Romania e Armenia. Non si qualifica neanche la Moldavia e si spezza anche la catena fortunata dell’Austria, iniziata nel 2014.

Di seguito, le dieci qualificate in ordine di esibizione:

Svizzera – Luca Hänni con She Got Me

– Luca Hänni con She Got Me Danimarca – Leonora con Love Is Forever

– Leonora con Love Is Forever Svezia – John Lundvik con Too Late For Love

– John Lundvik con Too Late For Love Malta – Michela con Chameleon

– Michela con Chameleon Russia – Sergey Lazarev con Scream

– Sergey Lazarev con Scream Albania – Jonida Maliqi con Ktheju tokës

– Jonida Maliqi con Ktheju tokës Norvegia – KEiiNO con Spirit In The Sky

– KEiiNO con Spirit In The Sky Paesi Bassi – Duncan Laurence con Arcade

– Duncan Laurence con Arcade Macedonia del Nord – Tamara Todevska con Proud

– Tamara Todevska con Proud Azerbaigian – Chingiz con Truth

Questi invece gli eliminati:

Armenia – Srbuk con Walking Out

– Srbuk con Walking Out Irlanda – Sarah McTernan con 22

– Sarah McTernan con 22 Moldavia – Anna Odobescu con Stay

– Anna Odobescu con Stay Lettonia – Carousel con That Night

– Carousel con That Night Romania – Ester Peony con On A Sunday

– Ester Peony con On A Sunday Austria – PÆNDA con Limits

– PÆNDA con Limits Croazia – Roko con The Dream

– Roko con The Dream Lituania – Jurij Veklenko con Run With The Lions

