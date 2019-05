Eurovision 2019, seconda semifinale: scaletta e commento in real time | Italia al televoto | I 10 finalisti

Grazie a chi ci ha seguito qui e sui nostri canali social. L’appuntamento è per domani mattina con i dati Auditel della serata e per sabato alle 21 per seguire la finalissima e tifare Italia.

23:15 | Termina questa seconda semifinale dell’Eurovision Song contest 2019

23:12 | RECAP dei 10 finalisti

23:10 | Ultimi due finalisti: Svizzera – Malta

23:08 | Passano in finale: Azerbaigian – Danimarca – Norvegia

23:07 | Passano in finale: Albania – Svezia – Russia

23:06 | Passano in finale: Macedonia del Nord – Paesi Bassi

23:05 | Immancabile collegamento con l’Executive Supervisor dell’Eurovision Song Contest – Jon Ola Sand – che conferma la regolarità del voto

23:03 | Stiamo per conoscere i 10 finalisti

23:01 | E’ il momento del Regno Unito rappresentato da Michael Rice, clip anche per lui

22:59 | Assi intervista Mahmood e ci regalano una clip di “Soldi”!

22:57 | Spazio per tre dei “Big 5”: Italia, Regno Unito e Germania. Si parte ascoltando una clip delle S!isters. Seguirà Mahmood.

22:56 | Spazio dedicato all’Eurovision Choirs, che si terrà ad Agosto

22:55 | Bar Refaeli ricorda l’esibizione di Madonna di sabato, che presenterà il suo nuovo singolo Future (come abbiamo svelato questo pomeriggio).

22:53 | Di nuovo in diretta, con un medley di successi Eurovision.

22:49 | Break pubblicitario per Rai 4, mentre arriva sul palco Mans Zelmerlow (vincitore Eurovision 2015). Tra poco i 10 finalisti

22:48 | Countdown chiusura televoto – Europe Stop Voting NOW!

22:43 | Secondo RECAP

Continuate a televotare: SMS al 4754750 o chiamando l’894222.

Operatori abilitati nel fisso: TIM, Wind e Tre

Operatori abilitati nel mobile: TIM, Vodafone, Wind, Tre, iliad, CoopVoce e PosteMobile

22:34 | Un gruppo musicale molto amato in Israele, composto da diversamente abili, è il momento degli Shalva

22:28 | Primo RECAP della serata con i codici del televoto.

22:27 | Europe Start Voting NOW! E’ il momento di votare i propri artisti preferiti (massimo 5 voti per sessione). Costi e dettagli qui.

22:25 | I conduttori spiegano che a breve verrà aperto il televoto e meccanismo.

22:21 | Ultima esibizione con Chingiz e il brano “Truth” per l’Azerbaigian. Anche per lui finale praticamente certa.

22:17 | Penultima esibizione della serata: Tamara Todevska con “Proud” per il Nord Macedonia

22:13 | L’avversario da battere: Duncan Laurence con “Arcade”. Per lui finale sicura.

22:10 | Si prosegue con la Norvegia e si sale di ritmo con i KEiiNO e la loro “Spirit in the Sky”. Ottima performance per loro, meritano la finale.

🇳🇴 The Northern Lights appear in Tel Aviv! Keiino just smashed it with Spirit in the Sky!#DareToDream #Eurovision #NOR pic.twitter.com/0BllAsIODK — Eurovision (@Eurovision) May 16, 2019

22:06 | E’ il momento dell’Albania con Jonida Maliqi con il brano “Ktheju tokës”.

Entra di prepotenza l’hashtag #ESCita nelle Tendenze di Twitter, esattamente in seconda posizione, nonostante la difficile serata (non solo mediaticamente parlando).

22:01 | Si esibisce sul palco la Russia con Sergey Lazarev e la sua “Scream”.

21:59 | Di nuovo in diretta da Tel Aviv. E’ il momento di presentare le ultime sei esibizioni, poi sarà il momento di televotare, anche dall’Italia

21:58 | Collegamento con la Green Room, Break pubblicitario per Rai 4

21:55 | Per la Lituania Jurij Veklenko con Run With The Lions. Uno dei brani più facilmente dimenticabili della serata.

21:50 | Michela con “Chameleon” per Malta (recentemente sbarcato anche nelle radio italiane). Torniamo a muoverci un po’.

21:46 | Roko con “The Dream” per la Croazia. Abbattete quelle ali oscene!

21:42 | PÆNDA con Limits per l’Austria. Per lei sarà dura superare questa semifinale, lo scopriremo tra poco più di un’ora

21:38 | Tra i finalisti certi John Ludvik con “Too late for love” per la Svezia. Esibizione perfetta per lui.

21:33 | Si prosegue con Leonora per la Danimarca con il brano “Love is Forever”

21:32 | Di nuovo in diretta da Tel Aviv, i conduttori presentano le prossime sei esibizioni e ricordano che più tardi verrà aperto il televoto

21:31 | Collegamento con la Green Room, Break pubblicitario per Rai 4

21:27 | Ester Peony con “On a Sunday” per la Romania

21:23 | Carousel con “That Night” per la Lettonia è la quinta ad esibirsi sul palco di Tel Aviv. Uhmmm…

21:19 | Una delle esibizioni più attese della serata quella di Luca Hänni con She Got Me per la Svizzera. Il pubblico in arena ha decisamente apprezzato questa performance.

21:14 | Si prosegue con la Moldavia: Anna Odobescu con “Stay”

21:11 | Seconda esibizione per l’Irlanda rappresentata da Sarah McTernan con il brano”22″

21:07 | Parte ufficialmente la gara con l’Armenia rappresentata da Srbuk e la sua Walking Out

21:03 | I conduttori ricordano i paesi in gara questa sera e confermano la presenza di Madonna nella finale di sabato 18 maggio.

21:00 | Parte ufficialmente la seconda semifinale, con un recap dei 10 finalisti selezionati martedi scorso.

Vi ricordiamo che gli hashtag ufficiali della serata sono: #ESCita – #Eurovision e #DareToDream.

20:38 | Parte la speciale anteprima dell’Eurovision 2019 su Rai 4, in compagnia di Federico Russo e Ema Stokholma.

Anche per questa seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019, non mancheremo di seguire insieme a voi tutte le 18 esibizioni previste e scoprire quali saranno i 10 finalisti.

L’Italia sarà chiamata a televotare (qui tutti i dettagli su costi e modalità di voto) e, anche se dovremo aspettare la finale di sabato per vedere l’esibizione di Mahmood, questa sera avremo comunque la possibilità di vedere una clip delle prove e una breve intervista al nostro rappresentante. Nell’attesa, vi riproponiamo la nostra intervista realizzata ieri sera a ridosso delle prove.

Questi i 18 paesi in gara (in ordine di apparizione sul palco):

Armenia – Srbuk – Walking Out Irlanda – Sarah McTernan – 22 Moldavia – Anna Odobescu – Stay Svizzera – Luca Hänni – She Got Me Lettonia – Carousel – That Night Romania – Ester Peony – On A Sunday. Danimarca – Leonora – Love Is Forever Svezia – John Lundvik – Too Late For Love Austria – PÆNDA – Limits Croazia – Roko – The Dream Malta – Michela – Chameleon Litania – Jurij Veklenko – Run With The Lions Russia – Sergey Lazarev – Scream Albania – Jonida Maliqi – Ktheju tokës Norvegia – KEiiNO – Spirit In The Sky Paesi Bassi – Duncan Laurence – Arcade Nord Macedonia – Tamara Todevska – Proud Azerbaigian – Chingiz – Truth

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram