Finale Eurovision 2019: Mahmood si esibirà per 22esimo. La scaletta della serata

E’ stato rilasciato poco fa, dal team di produzione della KAN (la tv israeliana), e approvato dall’EBU, l’ordine con il quale i 26 Paesi in gara si esibiranno nella finale dell’Eurovision Song Contest 2019 sabato 18 maggio alle ore 21 (diretta in Italia su Rai 1 con il commento di Federico Russo e Flavio Insinna).

L’Italia, che schiera Mahmood con “Soldi”, è stata inserita alla posizione numero 22, dopo la Francia (Bilal Hassani con “Roi”) e prima della Serbia (Nevena Bozovic con “Kruna”).

Ad aprire lo show sarà Malta, con “Chameleon” di Michela, mentre sarà in chiusura la Spagna, con “La venda” di Miki. Contrariamente alle attese di molti, lo slot numero 2, quello considerato maledetto perché nessuno ha mai vinto partendo da lì, è stato riservato all’Albania (Jonida Maliqi con “Khteju tokes”), mentre alla Germania (S!sters – “Sister”) è toccato il 4.

Canta per settimo Serhat, in gara per San Marino con “Say na na na”. Per Duncan Laurence, il favorito dei pronostici con la sua “Arcade”, c’è il numero 12.

L’Italia non aveva mai cantato al numero 22 da quando è tornata in gara ed è andata a finire nella seconda metà: c’erano stati il 23 (Marco Mengoni, 2013), il 16 (Emma Marrone, 2014), il 27 (Il Volo, 2015), il 26 (Ermal Meta e Fabrizio Moro, 2018).

Di seguito l’ordine di uscita della finale dell’Eurovision 2019:

Malta Albania Repubblica Ceca Germania Russia Danimarca San Marino Macedonia del Nord Svezia Slovenia Cipro Paesi Bassi Grecia Israele Norvegia Regno Unito Islanda Estonia Bielorussia Azerbaigian Francia Italia – Mahmood con Soldi Serbia Svizzera Australia Spagna

