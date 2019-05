L’Eurovision 2019 ancora in vetta nelle Tendenze di Twitter con gli hashtag #Eurovision e #ESCita

In una serata particolarmente “difficile”, con una controprogrammazione televisiva fortissima (Il Commissario Montalbano su Rai 1, il debutto di All Together Now su Canale 5, film e talk politici seguitissimi, grazie anche alle imminenti elezioni europee), la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019 è ugualmente riuscita a conquistare il popolo di Twitter, scalando ancora una volta la vetta delle Tendenze in Italia.

Già dalle 22 gli hashtag ufficiali #Eurovision e #ESCita avevano conquistato rispettivamente la prima e la seconda posizione delle Tendenze Twitter in Italia, con le uniche variazioni registrate da #ESCita, che si è mantenuto per tutta la serata tra il secondo e terzo posto.

I numeri della seconda semifinale sono in linea con quelli della prima (qui il nostro articolo), con quasi 300.000 tweet prodotti per l’hashtag internazionale #Eurovision – durante tutta la durata della diretta – e oltre 16.000 per quello italiano (#ESCita).

Numeri che non è riuscito ad ottenere nessun altro hashtag legato a programmi tv della serata: il debutto di All Together Now su Canale 5, terminato ben oltre la mezzanotte e mezza, ha prodotto circa 7.000 tweet tra le 21 e l’una di notte, dato simile per Piazza Pulita (#piazzapulita), mentre Diritto e Rovescio (#dirittoerovescio) si è fermato intorno ai 5.000.

Nella stessa fascia oraria, a quasi due ore dal termine della seconda semifinale, l’hashtag #ESCita aveva prodotto oltre 18.000 tweet e #Eurovision oltre 320.000.

La breve presentazione di Mahmood e del suo brano “Soldi” durante lo show, ha generato una mole di oltre 12.000 tweet (legati all’hashtag #Mahmood).

Questi i principali dati social legati alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019. Sabato 18 maggio l’appuntamento è con la finalissima trasmessa in diretta da Rai 1 a partire dalle 21, che sfiderà la corazzata “Amici di Maria De Filippi”.

Appuntamento a domani mattina, per il consueto dettaglio sugli ascolti.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram