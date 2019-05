Eurovision 2019: come televotare nella finale | Costi e operatori abilitati

Mano ai telefonini, perchè anche l’Italia è chiamata questa sera a televotare i propri artisti preferiti in gara durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2019, in onda stasera – dalle ore 21 – dalla Expo di Tel Aviv e in diretta su Rai1.

Mentre le giurie di esperti hanno seguito – in una emissione a circuito chiuso – le prove di ieri sera (che noi abbiamo commentato live in diretta dalla sala stampa), sulla base delle quali hanno già espresso il proprio giudizio, i telespettatori potranno incidere al 50% sul risultato finale, contribuendo alla stesura della classifica definitiva. Ma come è possibile televotare dall’Italia?

La prima regola che occorre tenere a mente è che nessun paese può autovotarsi: questo significa che dall’Italia non sarà possibile votare per Mahmood, in gara stasera con il brano vincitore di Sanremo “Soldi”.

Se invece avete amici o parenti all’estero – con SIM telefonica straniera (del Paese in cui vivono) – potete cercare di convincerli a votare per il rappresentante italiano!

Attenzione: non sarà possibile votare in ogni momento della serata, ma solo al termine di tutte le esibizioni. L’apertura e la chiusura del televoto sono comunicati tramite annuncio dei conduttori e apposita grafica a video.

Televoto da telefono fisso

Dall’Italia, è possibile televotare durante la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2019 digitando 894.222 da utenze dei seguenti operatori di telefonia fissa: TIM, Wind e Tre. Il costo della chiamata (indistintamente dalla durata), addebitato solo in caso si esprima un voto valido, è di 0,51 euro.

Televoto da telefono mobile

Dall’Italia, nel corso della finale dell’Eurovision 2019, sarà possibile televotare anche inviando un SMS al 475.475.0 con il codice di due cifre abbinato al brano/artista/paese a cui si vuole dare la propria preferenza, da utenze dei seguenti operatori di telefonia mobile: TIM, Vodafone, Wind, Tre, iliad, PosteMobile e CoopVoce.

Il costo per ogni SMS è legato all’operatore utilizzato. In particolare, solo in caso di ricezione di un SMS di conferma di validità del voto, verranno addebitati 0,50 euro se si utilizza una utenza TIM, Wind, iliad, PosteMobile e CoopVoce, mentre di 0,51 euro se si utilizza una utenza Vodafone o Tre.

Il numero massimo di voti esprimibili tramite ogni singola utenza (fissa o mobile) è pari a 5.

Nessun costo verrà addebitato nel caso in cui l’utente invii un numero eccessivo di SMS di voto oppure una sintassi di voto non corretta o fuori tempo massimo. Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica, fissa o mobile, è di cinque per ciascuna delle sessioni di voto previste.

In caso di problemi di fruizione con il televoto, è possibile contattare il Servizio Clienti al numero 011.2219010 (o via mail a: assistenza@votingtv.it), attivo dalle 9 alle 21 sette giorni su sette e fino all’una di notte durante la messa in onda in prima serata dell’Eurovision. Il servizio di customer care sarà inoltre attivo almeno fino a 60 giorni dopo la fine della trasmissione.

