Eurovision 2019: giuria della Bielorussia rimossa, aveva svelato i propri voti in semifinale

Pugno duro dell’EBU sull’intera giuria della Bielorussia, protagonista di un grave episodio di mancato rispetto delle regole pertinenti alla votazione della prima semifinale.

Al panel dei cinque preposti a valutare le canzoni per il Paese rappresentato da Zena con la canzone Like it è stato infatti impedito in blocco di ripetere le operazioni di voto stasera, in occasione della finale.

I cinque giurati erano Angelina Mikulskaya, Valeri Prigun, Olga Ryzhikova, Artyom Mikhalenko, Anastasia Tikhanovich.

In un’intervista rilasciata martedì, l’intera giuria bielorussa ha rivelato diversi dettagli su come ha votato nel concorso, svelando di aver determinato le prime sei-sette posizioni in maniera pressoché identica e di aver iniziato ad avere differenze dall’ottava in giù. Attraverso una ulteriore serie di dichiarazioni individuali, si è potuto ricostruire come i primi tre posti fossero occupati, con alta probabilità, da Repubblica Ceca, Estonia e Georgia.

La situazione che si è venuta a creare ha determinato, dunque, il provvedimento dell’EBU per la giuria della Bielorussia, che quindi non voterà per la finale.

Questa nuova situazione rende applicabile lo stesso meccanismo utilizzato per assegnare i punti televoto per San Marino: le votazioni dell’ormai ex giuria bielorussa saranno quest’oggi determinate da un panel di 4 o 5 Paesi predeterminati dall’EBU, con pattern simile di voti, da cui risulterà ciò che vedremo a schermo stasera e che sarà annunciato da Maria Vasilevich.

La Bielorussia sarà rappresentata, questa sera, da Zena, con Like it: il pezzo è stato capace di superare la prima semifinale, e verrà proposto nella notte di Tel Aviv per diciannovesimo in ordine di esibizione. Si tratta del ritorno in finale del Paese a distanza di due anni dai Naviband, che con Story of my life proposero la prima entry in bielorusso della storia dell’Eurovision, finendo al 17° posto.

