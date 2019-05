Eurovision 2019, la finale: come seguire la diretta dell’evento | La scaletta della serata

Accendete i televisori e preparate i pop corn: la serata più attesa dell’anno sta per cominciare! In diretta da Tel Aviv, la finale dell’Eurovision Song Contest 2019 prenderà il via dalle ore 21:00 di stasera, con i 20 cantanti promossi dalle due semifinali e i 6 paesi qualificati già di diritto, tra cui l’Italia, che sarà rappresentata da Mahmood con il brano sanremese “Soldi“. Ma come seguire questo evento?

La diretta italiana dell’evento è curata dalla Rai che, anche per quest’anno, ha deciso di puntare sulla rete ammiraglia Rai1 per la trasmissione della finale dell’Eurovision 2019.

L’appuntamento è per le ore 20:35 circa: subito dopo il TG1, andrà in onda una anteprima. Alle 21, però, la sigla dell’Eurovision aprirà ufficialmente il collegamento da Tel Aviv.

Rai 1 è raggiungibile sul canale 1 del Digitale Terrestre e sul 501 in HD. E’ inoltre visibile sul canale 1 della piattaforma satellitare TivùSat (anche in HD sul canale 101) e sul canale 101 del bouquet di Sky. Rai 1 è inoltre visibile in Svizzera tramite la tv via cavo dell’operatore Naxoo (canale 212) e in Italia anche su IPTV di TIM (TIMvision).

L’intero show sarà disponibile con commento in italiano grazie alle voci di Federico Russo e Flavio Insinna oppure, attivando l’apposita funzione del doppio audio sul proprio televisore, potrà essere seguita anche in audio originale.

Se non potete trovarvi stasera davanti al televisore, non disperate! Rai Radio 2 curerà la diretta della finalissima in FM, con commento italiano di Ema Stokholma e Gino Castaldo (leggi la nostra intervista ai due conduttori radiofonici qui).

Nel caso in cui voleste optare per una diretta streaming, quella di Rai 1 è raggiungibile sul sito RaiPlay, quella di Radio 2 a questo indirizzo, mentre sul canale YouTube ufficiale dell’Eurovision sarà disponibile l’emissione internazionale (in ottima qualità audio/video, anche per la vostra Smart TV).

Altre TV. L’evento è trasmesso in italiano con commento di Lia Fiorio e Gigi Restivo anche su San Marino RTV (leggi qui la nostra intervista per il loro decennale al commento).

Per le zone di confine con la Svizzera, è possibile seguirlo per l’ultima volta (prima dello spegnimento del digitale terrestre svizzero) su RSI La1, mentre è disponibile sul canale 99 del Digitale Terrestre nella provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige e a Trento, grazie all’ente pubblico RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale). Tutte le informazioni dettagliate sulla nostra pagina dedicata.

Dopo il successo social della prima e della seconda semifinale, potete seguirci e commentare anche questa serata insieme a noi in diretta su Twitter (questo il nostro account per il live tweeting) utilizzando l’hashtag ufficiale italiano #ESCita unitamente a quelli internazionali: #Eurovision, #DareToDream.

Scaletta finale Eurovision 2019

Questa la scaletta della finale dell’Eurovision Song Contest 2019, in ordine di apparizione sul palco:

Malta: Michaela Pace – Chameleon Albania: Jonida Maliqi – Ktheju Tokes Repubblica Ceca: Lake Malawi – Friend of a Friend Germania: S!sters – Sister Russia: Sergey Lazarev – Scream Danimarca: Leonora – Love is Forever San Marino: Serhat – Say Na Na Na Macedonia del Nord: Tamara Todevska – Proud Svezia: John Lunvik – Too Late for Love Slovenia : Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi Cipro: Tamta – Replay Paesi Bassi: Duncan Laurence – Arcade Grecia: Katerine Duska – Better Love Israele: Kobi Marimi – Home Norvegia: KEiiNO – Spirit in the Sky Regno Unito: Michael Rice – Bigger Than Us Islanda: Hatari – Hatrið mun sigra Estonia: Victor Crone – Storm Bielorussia: Zena – Like It Azerbaijan: Chingiz – Truth Francia: Bilal Hassani – Roi Italia: Mahmood – Soldi Serbia: Nevena Božović – Kruna Svizzera: Luca Hanni – She Got Me Australia: Kate Miller-Heidke – Zero Gravity Spagna: Miki – La venda

E per chi vorrà, metteremo a disposizione su eurofestivalnews.com il consueto liveblogging dell’intera finalissima. Buon Eurovision a tutti!

