Eurovision 2019, la finale: scaletta e commento in real time | Vincono i Paesi Bassi, Mahmood secondo!

Complimenti ai Paesi Bassi, ma soprattutto al nostro Mahmood, che ci ha regalato un fantastico secondo posto e fatto sognare la vittoria, mai così vicina! Grazie ai tanti che ci hanno seguito qui e sui nostri canali social.

01:10 | Termina l’Eurovision Song Contest 2019

01:06 | Esibizione del vincitore di questa edizione dell’Eurovision 2019

Vince l’Eurovision Song Contest 2019 Duncan Laurence per i Paesi Bassi, l’Italia con Mahmood si piazza seconda!

01:00 | Svezia: 93 punti

00:58 | Macedonia del Nord: 58 punti

00:57 | Italia: 253 punti. Paesi Bassi: 261 punti

00:56 | Svizzera: 212 punti. Repubblica Ceca: 7 punti. Australia: 131 punti. Azerbaigian: 100 punti.

00:55 | Russia: 244 punti

00:54 | Francia: 34 punti. Cipro: 32 punti. Danimarca: 51 punti

00:53 | Islanda: 186 punti.

00:52 | Germania prende zero punti! Totale: 81 punti

00:51 | San Marino prende 65 punti dal televoto

00:50 | E’ il momento di scoprire i risultati del televoto

Classifica Giurie Internazionali

00:47 | Israele: 12 punti ai Paesi Bassi

00:46 | Slovenia: 12 punti alla Repubblica Ceca

00:45 | Svizzera: 12 punti alla Macedonia del Nord

00:44 | Finlandia: 12 punti alla Svezia

00:43 | Francia: 12 punti ai Paesi Bassi

00:42 | Repubblica Ceca: 12 punti alla Svezia. Danimarca: 12 punti alla Svezia

00:41 | Lettonia: 12 punti ai Paesi Bassi

00:40 | Grecia: 12 punti a Cipro

00:39 | Islanda: 12 punti alla Svezia. Georgia: 12 punti alla Repubblica Ceca

00:38 | Serbia: 12 punti alla Macedonia del Nord

00:37 | Lituania: 12 punti ai Paesi Bassi

00:36 | Svezia: 12 punti ai Paesi Bassi. Croazia: 12 punti all’Italia!

00:35 | Belgio: 12 punti all’Italia

00:34 | Germania: 12 punti all’Italia

00:32 | Russia: 12 punti all’Azerbaigian

00:31 | Di nuovo in diretta, collegamento con l’Australia, che ha dato 12 punti alla Svezia

00:29 | Break pubblicitario

00:28 | Cipro: 12 punti alla Grecia

00:27 | Romania: 12 punti all’Australia

00:26 | Armenia: 12 punti alla Svezia

00:25 | Irlanda: 12 punti alla Svezia. Bielorussia: 12 punti a Israele

00:24 | Moldavia: 12 punti alla Macedonia del Nord

00:23 | Albania: 12 punti alla Macedonia del Nord. Ungheria: 12 punti alla Repubblica Ceca

00:22 | Dall’Italia Ema Stokholma annuncia i voti della nostra giuria. 12 punti dall’Italia alla Danimarca

00:21 | Regno Unito: 12 punti alla Macedonia del Nord

Italia momentaneamente prima…

00:19 | Spagna: 12 punti alla Svezia. Austria: 12 punti alla Macedonia del Nord

00:18 | Norvegia: 12 punti alla Repubblica Ceca

00:17 | Polonia: 12 punti all’Australia

00:16 | Estonia: 12 punti alla Svezia

00:15 | Paesi Bassi: 12 punti alla Svezia. Montenegro: 12 punti alla Serbia

00:14 | San Marino: 12 punti all’Italia

00:13 | Macedonia del Nord: 12 punti all’Italia

00:12 | Malta: 12 punti all’Italia

00:11 | Portogallo: 12 punti a Paesi Bassi. azerbaigian: 12 punti alla Russia.

00:10 | E’ arrivato il momento più emozionante della serata, a breve conosceremo il vincitore di questa edizione dell’eurovision. Si parte con i collegamenti paese per paese per conoscere i voti delle giurie internazionali

00:07 | Gal Gadot, attrice e modella israeliana conosciuta per il suo ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe, ci spiega in 3 minuti cosa si può fare a Tel Aviv

00:06 | Europe, STOP Voting NOW! Il televoto è ufficialmente chiuso

23:56 | L’attesa è terminata: ecco l’esibizione di Madonna! Si parte con la sua hit immortale Like a prayer, decisamente “live” a giudicare dalle stecche che ci ha regalato. Segue la nuova hit Future (con la partecipazione del rapper Quavo).

23:50 | Terzo RECAP, potete continuare a votare per i vostri artisti preferiti. Continuano i problemi tecnici sull’audio dei commentatori italiani

23:45 | Sul palco Netta con il suo nuovo singolo “Nana Banana”

23:42 | Va in onda un intervento di Insinna e Russo insieme a Mahmood, mentre nello streaming originale c’è il collegamento con la Green Room (momento “The Mentalist”).

23:37 | Break pubblicitario per l’Italia

23:33 | Madonna in Green Room, intervistata da Assi. Tra poco l’esibizione sul palco dell’Eurovision 2019

23:27 | Continuate a votare, è il momento del secondo RECAP.

23:15 | Sul palco dell’Expo di Tel Aviv ospiti Conchita Wurst, Måns Zelmerlöw, Eleni Foureira, Vjerka Serdjučka e Gali Atari ripropongono i loro successi eurovisivi, a parti invertite.

23:08 | Europe, Start Voting NOW! Parte il primo RECAP, potete votare il vostro artista preferito

23:04 | Ultima esibizione con la Spagna rappresentata da Miki con “La Venda”. E anche per lui grande entusiasmo tra il pubblico dell’Expo di Tel Aviv

23:00 | Sicuramente l’esibizione di maggior impatto visivo di tutta questa edizione dell’Eurovision. E’ il momento di Kate Miller-Heidke con “Zero gravity” per l’Australia

22:56 | Svizzera sul palco con Luca Hänni e la sua “She got me”. Il pubblico in arena sembra proprio apprezzare

22:52 | Nevena Bozovic con “Kruna” per la Serbia

22:47 | L’attesissima esibizione di Mahmood con “Soldi” è arrivata. Tifiamo tutti Italia! Clap clap generale!

Questo slideshow richiede JavaScript.

22:44 | Bilal Hassani con “Roi” in rappresentanza della Francia. A seguire Mahmood!

22:39 | Per l’Azerbaigian c’è Chingiz con “Truth”. Tutti davanti lo schermo, tra meno di 5 minuti sarà il turno di Mahmood!

22:36 | Ancora problemi audio per il commento italiano di Russo e Insinna. Sul palco la Bielorussia con ZENA e la sua “Like it”

22:32 | Victor Crone con “Storm” sul palco dell’Expo di Tel Aviv per l’Estonia. Manca poco all’arrivo di Mahmood!

22:27 | Di nuovo in diretta per seguire l’Islanda con il gruppo Hatari con “Hatrið mun sigra”

22:24 | Mentre dall’Expo di Tel Aviv lo spettacolo prosegue con collegamento dalla Green Room, break pubblicitario per l’Italia

22:20 | Altra “Big 5”, è il momento del Regno Unito con Michael Rice e il brano “Bigger than us”

22:16 | Tutti a ballare in compagnia di KEiiNO e la loro “Spirit in the Sky”. Pubblico in estasi!

22:11 | Già metà dei paesi in gara si è esibita, la 14esima esibizione è di Kobi Marimi con “Home” per i padroni di casa, Israele

22:07 | Tra un problema audio e l’altro per i nostri commentatori, sul palco sale la brava Katerine Duska con “Better love” per la Grecia

22:04 | Sul palco dell’Expo di Tel Aviv è il momento del super favorito, Duncan Laurence con “Arcade” per i Paesi Bassi

21:59 | Si balla a ritmo di “Replay” con Tamta per Cipro

21:55 | Per la Slovenia la coppia Zala Kralj & Gasper Santl con “Sebi”

21:50 | Rientrati dalla pubblicità, è il momento della Svezia con John Ludvik e la sua “Too late for love”. In gara per vincere

21:48 | Collegamento con la Green Room, mentre per l’Italia primo break pubblicitario

21:45 | Si prosegue senza interruzioni con la Macedonia del Nord, rappresentata da Tamara Todevska con “Proud”

21:40 | E’ il momento dei nostri vicini di casa di San Marino con Serhat e la sua “Say Na Na Na”

Possibili problemi audio da Tel Aviv, salta il commento durante la cartolina di San Marino

21:37 | Leonora con la sua “Love is forever” in gara per la Danimarca. Il brano è cantato in ben 4 lingue: Inglese, Francese, Danese, Tedesco

21:31 | Con “Scream” è il momento della Russia rappresentata da Sergey Lazarev

21:27 | Prima delle “Big 5” ad esibirsi è la Germania con S!sters e il loro brano “Sister”

21:24 | Lake Malawi con “Friend of a friend” per la Repubblica Ceca

21:20 | Per l’Albania c’è Jonida Maliqi con “Khteju tokes”, per lei brano interamente in albanese

21:15 | Parte ufficialmente la gara con Michela e la sua “Chameleon” in rappresentanza di Malta. Il suo brano è stato distribuito anche alle radio italiane.

21:10 | I 4 conduttori arrivano sul palco per dare il benvenuto al grande pubblico dell’Eurovision 2019 e spiegano il meccanismo di votazione

21:02 | Opening Act con la sfilata di tutti i 26 finalisti in gara

21:00 | Puntuale come un orologio svizzero, parte la 64esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Opening Act con Netta, vincitrice della scorsa edizione.

20:59 | Parte la diretta da Tel Aviv, tra pochi secondi e si comincia

20:41 | Parte la speciale Anteprima Eurovision 2019, con Federico Russo e Flavio Insinna.

Pochi minuti alla finalissima dell’Eurovision Song Contest 2019: questa sera conosceremo chi tra i 26 paesi finalisti avrà la meglio e si aggiudicherà l’ambito trofeo. Per l’Italia ci sarà naturalmente il nostro Mahmood con la sua “Soldi”, che ieri ha regalato un’ottima performance con le giurie internazionali.

Alle 20:35 su Rai 1, la speciale Anteprima Eurovision 2019, mentre dalle 21 la diretta live da Tel Aviv, con Federico Russo e Flavio Insinna al commento.

