Eurovision 2019: tutti i numeri dai Paesi in gara per televotare Mahmood

La grande notte dell’Eurovision Song Contest 2019 è giunta: Mahmood, con la sua Soldi, canterà per ventiduesimo in una finale che si preannuncia accesissima, visto il numero di possibili contendenti per la vittoria finale. Fortunatamente, il nostro rappresentante può avere voce in capitolo, e le ultime prove ne stanno alzando le quotazioni.

Dall’Italia non è possibile votare per il proprio Paese, ma dall’estero sì (clicca qui per sapere come votare dall’Italia). Ecco, dunque, tutti i numeri dai Paesi in gara all’Eurovision 2019 con i quali è possibile dare il proprio voto al nostro Paese, e quindi a Mahmood.

ALBANIA

SMS 54345 (testo: 22)

ARMENIA

FISSO 0900 990 22

SMS 1006 (testo: 22)

AUSTRALIA

FISSO 1902 55 81 22

SMS 1991 37 73 (testo: 22)

AUSTRIA

FISSO 0901 050 25 22

SMS 0901 050 25 22

AZERBAIGIAN

SMS 9450 (testo: 22)

BELGIO

FISSO 0905 53 0 22

SMS 6659 (testo: 22)

BIELORUSSIA

FISSO 8 810 101 03 22

SMS 2880 (testo: 22)

CIPRO

FISSO 900 318 22

SMS 5511 (testo: 22)

CROAZIA

FISSO 06155 22

SMS 666555 (testo: 22)

DANIMARCA

SMS 1212 (testo: 22)

ESTONIA

FISSO 900 70 22

SMS 13013 (testo: 22)

FINLANDIA

FISSO 0700 79 1 22

SMS 173005 (testo: 22)

FRANCIA

FISSO 36 32 22

SMS 7 3301 22

GEORGIA

FISSO 0 903 900 0 22

SMS 93900 (testo: 22)

GERMANIA

FISSO 01371 3636 22

SMS 99599 (testo: 22)

GRECIA

FISSO 901 600 41 22

SMS 19559 (testo: 22)

IRLANDA

FISSO 1513 7172 22

SMS 53125 (testo: 22)

ISLANDA

FISSO 900 99 22

SMS 900 99 22

ISRAELE

SMS 7070 (testo: 22)

LETTONIA

FISSO 905025 22

SMS 1897 (testo: 22)

LITUANIA

FISSO 1699 22

SMS 1479 (testo: 22)

MACEDONIA DEL NORD

FISSO 149 1 22

SMS 149 101 (testo: 22)

MALTA

FISSO 5220 20 22

SMS 5061 57 22

MOLDAVIA

FISSO 0990 900 22

SMS 900 22

MONTENEGRO

SMS 14841 (testo: 22)

NORVEGIA

FISSO 829 49 1 22

SMS 26400 (testo: 22)

PAESI BASSI

FISSO 0909 00 22

SMS 9090 (testo: 22)

POLONIA

FISSO 704 304 6 22

SMS 73500 (testo: 22)

PORTOGALLO

FISSO 760 300 7 22

REGNO UNITO

FISSO 09015 22 52-22

MOBILE 6 22 52-22

REPUBBLICA CECA

SMS 906 11 13 (testo: 22)

ROMANIA

SMS 1399 (testo: 22)

RUSSIA

FISSO 8 803 100 22 22

SMS 1037 (testo: 22)

SERBIA

SMS 1557 (testo: 22)

SLOVENIA

FISSO 090 77 22

SMS *366*22#

SPAGNA

FISSO 905 81 00 22

SMS 27734 (testo: CANCION22)

SVEZIA

FISSO 099 212 22

SMS 72211 (testo: 22)

SVIZZERA

FISSO 0901 54 49 22

SMS 377 (testo: 22)

UNGHERIA

FISSO 06 91 636 136 22

SMS 06 91636 136 (testo: 22)

ANNOTAZIONI

I numeri del Regno Unito si possono usare in tutta la Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Alle Isole del Canale (della Manica) e all’Isola di Man i numeri “mobile” non sono disponibili, per motivi fuori dal controllo della BBC.

San Marino non possiede televoto, che viene creato artificiosamente sfruttando un panel di 4 o 5 Paesi con pattern di voto simili. Il problema risiede nella scarsità di schede telefoniche dell’operatore nazionale: in più, molte fanno riferimento a operatori italiani. A metà degli Anni 2000, con Monaco in gara, una simile situazione di scarsi dati di televoto in entrata mandò in tilt i sistemi di elaborazione, che spararono punti completamente casuali.

Per i costi e le regole del televoto in ciascun Paese si rimanda alle istruzioni che passeranno sullo schermo del canale tv del Paese in cui ci si trova che trasmette la finale dell’Eurovision.

