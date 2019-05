Eurovision 2019: Australia e Paesi Bassi hanno vinto le semifinali. Le classifiche complete

Sono stati rivelati dall’EBU i risultati delle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2019, al termine della finale che ha visto riportare il concorso nei Paesi Bassi dopo 44 anni.

Di seguito i risultati completi.

Prima Semifinale Eurovision 2019

AUSTRALIA – Kate Miller-Heidke – Zero gravity – 261 punti REPUBBLICA CECA – Lake Malawi – Friend of a friend – 242 punti ISLANDA – Hatari – Hatrið mun sigra – 221 punti ESTONIA – Victor Crone – Storm – 198 punti GRECIA – Katerine Duska – Better love – 185 punti SLOVENIA – Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi – 167 punti SERBIA – Nevena Bozovic – Kruna – 156 punti SAN MARINO – Serhat – Say na na na – 150 punti CIPRO – Tamta – Replay – 149 punti BIELORUSSIA – Zena – Like it – 122 punti POLONIA – Tulia – Fire of love (Pali sie) – 120 punti UNGHERIA – Joci Papai – Az én apám – 97 punti BELGIO – Eliot – Wake up – 70 punti GEORGIA – Oto Nemsadze – Keep on going – 62 punti PORTOGALLO – Conan Osiris – Telemóveis – 51 punti MONTENEGRO – D mol – Heaven – 46 punti FINLANDIA – Darude feat. Sebastian Rejman – Look away – 23 punti

Seconda Semifinale Eurovision 2019

PAESI BASSI – Duncan Laurence – Arcade – 280 punti MACEDONIA DEL NORD – Tamara Todevska – Proud – 239 punti SVEZIA – John Lundvik – Too late for love – 238 punti SVIZZERA – Luca Hänni – She got me – 232 punti AZERBAIGIAN – Chingiz – Truth – 224 punti RUSSIA – Sergey Lazarev – Scream – 217 punti NORVEGIA – KEiiNO – Spirit in the sky – 210 punti MALTA – Michela – Chameleon – 157 punti ALBANIA – Jonida Maliqi – Ktheju tokës – 96 punti DANIMARCA – Leonora – Love is forever – 94 punti LITUANIA – Jurij Veklenko – Run with the lions – 93 punti MOLDAVIA – Anna Odobescu – Stay – 85 punti ROMANIA – Ester Peony – On a Sunday – 71 punti CROAZIA – Roko – The dream – 64 punti LETTONIA – Carousel – That night – 50 punti ARMENIA – Srbuk – Walking out – 49 punti AUSTRIA – Paenda – Limits – 21 punti IRLANDA – Sarah McTernan – 22 – 16 punti

Com’è dunque possibile notare, i due risultati di estrema vicinanza nelle semifinali che il supervisore Jon Ola Sand aveva preannunciato si sono rivelati essere tra Paesi un po’ inaspettati.

In molti avevano pronosticato la Polonia undicesima nella prima, ma non la Bielorussia decima (principale indiziato era San Marino), mentre tra Danimarca e Lituania, nella seconda semifinale, c’è stato un unico punto di differenza, che ha condannato il Paese baltico a non godere della finale.

Botto al contrario per Darude: atteso come uno dei grandi big, finisce con un mestissimo ultimo posto in semifinale, sfavorito indubbiamente dalla debolezza della sua Look away.

