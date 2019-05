Eurovision 2019: come ha votato l’Italia in semifinale e in finale

Come ogni anno dal 2011, l’Italia ha dato anche il proprio contributo nella formazione del risultato finale dell’Eurovision Song Contest 2019. La nostra giuria e il nostro televoto, infatti, sono stati attivi nella seconda semifinale e nella finale.

Andiamo a vedere che cos’è emerso dal televoto e dalla giuria del nostro Paese. A proposito proprio della giuria, ricordiamo che in semifinale era formata da Elisabetta Esposito, Annie Mazzola, Mauro Severoni, Adriano Pennino e Paolo Biamonte.

In finale, per ragioni sconosciute, Pennino è stato sostituito dalla giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni Stefania Zizzari, già in passato parte di giurie a tema Eurovision o Junior Eurovision.

Seconda Semifinale Eurovision 2019

GIURIA

12 punti alla Danimarca

10 punti a Malta

8 punti all’Irlanda

7 Macedonia del Nord

6 Azerbaigian

5 Lettonia

4 Paesi Bassi

3 Albania

2 Romania

1 Austria

TELEVOTO

12 punti all’Albania

10 punti alla Romania

8 punti alla Norvegia

7 Russia

6 Svizzera

5 Moldavia

4 Azerbaigian

3 Paesi Bassi

2 Malta

1 Macedonia del Nord

Finale Eurovision 2019

GIURIA

12 punti alla Danimarca

10 punti alla Macedonia del Nord

8 punti a Malta

7 Azerbaigian

6 Australia

5 Estonia

4 Repubblica Ceca

3 Francia

2 Svezia

1 Albania

TELEVOTO

12 punti all’Albania

10 punti alla Norvegia

8 punti alla Russia

7 Islanda

6 Australia

5 Paesi Bassi

4 Danimarca

3 Svizzera

2 Francia

1 Azerbaigian

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram