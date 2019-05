Eurovision 2019: tutti i punti ricevuti dall’Italia, con Mahmood, al televoto

Ieri sera, a schermo, su Rai1, abbiamo visto quali Paesi hanno dato punti all’Italia per quel che riguardava le 40 giurie nazionali che erano in grado di assegnarceli (la quarantunesima, quella italiana, per regolamento non poteva effettuare autovoto).

Andiamo a vedere che cos’ha ricavato dal televoto Mahmood, in gara con la sua “Soldi” e capace di ottenere complessivamente 253 punti, il secondo miglior punteggio di sempre secondo il pubblico dopo quello ottenuto da Il Volo con 366 nel 2015 (quando, però, ancora esisteva la classifica unitaria e quelle separate erano un dato statistico).

12 PUNTI

Spagna

Croazia

Svizzera

Malta

10 PUNTI

Francia

Lituania

Paesi Bassi

Austria

Grecia

8 PUNTI

Israele

San Marino

Belgio

Cipro

Slovenia

Albania

Romania

7 PUNTI

Armenia

Polonia

Portogallo

Norvegia

Serbia

6 PUNTI

Islanda

Azerbaigian

Germania

5 PUNTI

Australia

Moldavia

Montenegro

4 PUNTI

Irlanda

Ungheria

Svezia

3 PUNTI

Danimarca

Finlandia

Macedonia del Nord

Bielorussia

Lettonia

2 PUNTI

Repubblica Ceca

1 PUNTO

Russia

Georgia

0 PUNTI

Regno Unito

Estonia

La situazione che si è venuta a creare in termini di votazione combinata tra televoto e giurie fa sì che Malta, con il suo 12+12, abbia assunto il ruolo di Paese che ha dato più punti all’Italia dal suo ritorno nel 2011: complessivamente 139. Al primo posto assoluto, considerando tutte le partecipazioni, resta invece la Spagna, arrivata con il suo 12+4 a quota 230.

Soltanto nel 2015 l’Italia fu televotata da più Paesi rispetto a quest’anno: accadde con “Grande Amore” de Il Volo, che ricevette punti da tutti i 39 Paesi in possesso di questo diritto. Un ulteriore riconoscimento, dunque, per Mahmood, capace di unire praticamente tutta l’Europa in un battito di mani che l’ha issato fino al secondo gradino del podio, il terzo della nostra storia dopo quelli di Gigliola Cinquetti nel 1974 e di Raphael Gualazzi nel 2011.

