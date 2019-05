Eurovision 2019, vince “Arcade” dell’olandese Duncan Laurence. Mahmood secondo fa il record di punti

L’Eurovision Song Contest 2019 va ai Paesi Bassi. “Arcade”, canzone scritta, composta e cantata da Duncan Laurence vince la rassegna, riportando il microfono di cristallo nei Paesi Bassi 44 anni dopo la vittoria dei Teach In del 1975.

Duncan Laurence mette insieme 492 punti. Al secondo posto “Soldi” di Mahmood che chiude a 465 davanti al russo Sergey Lazarev e la sua “scream” di nuovo terzo come nel 2016 con 360 punti.

Risultato straordinario per l’artista milanese, che si lascia alle spalle anche la Svezia (vincitrice per le giurie), solo sesta e battuta anche da Svizzera e Norvegia, che è finita in top 5 dopo aver stravinto il televoto, partendo dal quindicesimo posto delle giurie.

Mahmood realizza il miglior risultato eurovisivo dell’Italia in termini di punteggio, superando anche Francesco Gabbani, che aveva chiuso a 434: è il terzo secondo posto dopo Gigliola Cinquetti nel 1974 e il citato Gualazzi, il decimo podio dell’Italia. A cui si aggiunge il premio per la miglior composizione.

Per l’Italia è di nuovo un podio, come nel 2015 con Il Volo, ma è secondo posto come con Raphael Gualazzi nel 2011.

Mahmood aveva chiuso al quarto posto per le giurie, dietro a Svezia, Macedonia del Nord e Paesi Bassi, poi come prevedibile, la perfezione interpretativa di Tamara Todevska, al servizio di un brano datatissimo, ha pagato dazio al televoto, con l’artista che comunque chiude ottima ottava.

Ottimo risultato complessivo per San Marino, ventesima (il migliore della storia del Titano), mentre dovrebbe far riflettere i tedeschi lo zero al televoto delle S!sters, che evitano l’ultimo posto solo perché il Regno Unito partiva più basso ed ha fatto appena 3 punti al televoto. In mezzo a loro la Bielorussia.

Classifiche Eurovision 2019

Mahmood ha ricevuto 12 punti da Malta, Macedonia del Nord, San Marino, Germania, Belgio e Croazia; 10 punti da Serbia e Israele; 8 punti da Armenia, Cipro, Svezia, Repubblica Ceca, Francia e Slovenia; 7 da Austria, Ungheria e Grecia; 6 da Portogallo e Paesi Bassi; 5 da Azerbaigian, Albania, Finlandia e Svizzera; 4 dalla Spagna; 3 da Norvegia, Lituania, Islanda; 2 da Montenegro e Lettonia; 1 da Irlanda e Danimarca.

Vincitore: Duncan Laurence

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram