La finale dell’Eurovision 2019 ha monopolizzato Twitter, in Italia e a livello globale

Si è chiusa un’altra edizione dell’Eurovision Song Contest e, ancora una volta, l’evento si conferma seguitissimo sulle piattaforme social, in particolare su Twitter, dove le Tendenze Italia sono state monopolizzate da hashtag e termini legati alla finale andata in onda questo sabato 18 maggio 2019.

L’hashtag ufficiale per l’Italia – #ESCita – è rimasto al primo posto delle Tendenze Twitter dall’inizio dello show fin quasi le due di notte, per poi rimanere saldamente in seconda posizione.

Tanti i tweet prodotti, circa 150.000 durante tutta la diretta della finale dell’Eurovision 2019 (trasmessa da Rai 1), oltre 170.000 fino alle 2 di notte.

Anche l’hashtag internazionale – #Eurovision – ha regalato numeri impressionanti: circa 2 milioni e mezzo di tweet durante tutta la diretta dello show, oltre 2,85 milioni di tweet alle 2 di notte, occupando saldamente il secondo posto nelle “Tendenze Italia” e il primo a livello globale sulla nota piattaforma social.

Come anticipato, la serata è stata di totale monopolio di hashtag legati all’evento. Oltre i due ufficiali, un numero elevato di tweet è stato prodotto per gli hashtag #SanMarino (la cui giuria ci ha regalato i tanto attesi “12 points”), #Mahmood, #Madonna (ospite d’eccezione della finale) e #Insinna (in questo caso, principalmente lamentele legate al commento durante la diretta su Rai 1).

Tra le “Tendenze” a livello globale, su Twitter al primo posto abbiamo trovato sempre l’hashtag #Eurovision, mentre fino a tarda notte #ESCita è riuscito a conquistare tra la terza e la quinta posizione (non male come risultato!). Sempre a livello globale, per l’hashtag #Madonna sono stati prodotti circa 250.000 tweet durante l’intera durata dello show.

Numeri che dimostrano l’importante seguito che l’evento ha sia a livello globale che in Italia e che fanno ben sperare dal punto di vista degli ascolti tv. Ma per questo, rimandiamo all’appuntamento di domani mattina, per il consueto dettaglio sugli ascolti.

Rai 1 ce l’avrà fatta a superare Canale 5?

