Clamoroso all’Eurovision 2019: voti errati in Bielorussia, cambia la classifica

Tramite un comunicato apparso sul sito ufficiale dell’Eurovision Song Contest, l’EBU – European Broadcasting Union – ha reso nota la correzione di un errore nel conteggio del voto delle giurie.

In particolare, a essere coinvolta è la Bielorussia: la sua giuria è stata messa alla porta in blocco perché tutti i membri avevano rivelato, in un programma tv, come avevano votato per la prima semifinale. Al loro posto, come previsto dal regolamento, è stato utilizzato un gruppo di Paesi con pattern di voto simili tra loro.

Tuttavia, ciò che si è visto in tv in Europa è apparso strano fin da subito a tantissimi: è stata votata tutta la seconda metà della classifica, con 12 punti assegnati a Israele, 10 all’Estonia, 8 alla Germania, 7 alla Norvegia, 6 alla Spagna, 5 al Regno Unito, 4 a San Marino, 3 alla Serbia, 2 all’Islanda e 1 all’Australia.

I voti corretti, invece, sono i seguenti: 12 punti a Malta, 10 alla Macedonia del Nord, 8 a Cipro, 7 all’Italia, 6 ai Paesi Bassi, 5 all’Azerbaigian, 4 alla Svizzera, 3 alla Grecia, 2 alla Svezia e 1 alla Russia. A notare l’incongruenza per primo è stato un utente Twitter portoghese, che ha messo insieme le votazioni delle giurie di Armenia, Azerbaigian, Georgia e Russia e ha calcolato con invidiabile precisione il risultato effettivo.

Di seguito il comunicato dell’EBU:

L’EBU è in grado di confermare, dopo aver effettuato delle revisioni standard, che a causa di un errore umano è stato usato un risultato aggregato non corretto. Questo non ha avuto alcun impatto sul calcolo dei punti derivato dal televoto attraverso i 41 Paesi partecipanti, e la canzone vincitrice e le prime 4 del Concorso rimangono invariate. Nel rispetto degli artisti e dei membri dell’EBU che hanno partecipato, è nostra volontà correggere i risultati finali in osservanza delle regole. Il corretto punteggio delle giurie è ora stato aggiunto alla classifica e i totali revisionati per tutte le tv partecipanti, e i loro Paesi, sono stati pubblicati su eurovision.tv. L’EBU e i suoi partner digame e Ernst&Young sono profondamente dispiaciuti che questo errore non sia stato scoperto prima e rivedrà i procedimenti e controlli in essere al fine di prevenire il ripetersi dell’evenienza.

A questo punto, la nuova classifica finale diventa la seguente:

Paesi Bassi 498 Italia 472 Russia 370 Svizzera 364 Svezia 334 Norvegia 331 Macedonia del Nord 305 Azerbaigian 302 Australia 284 Islanda 232 Repubblica Ceca 157 Danimarca 120 Cipro 109 Malta 107 Slovenia 105 Francia 105 Albania 90 Serbia 89 San Marino 77 Estonia 76 Grecia 74 Spagna 54 Israele 35 Bielorussia 31 Germania 24 Regno Unito 11

In questo modo la Svezia supera la Norvegia, la Macedonia del Nord sorpassa l’Azerbaigian, Cipro e Malta guadagnano due posizioni a scapito di Slovenia e Francia, l’Albania scavalca la Serbia, San Marino si piazza davanti all’Estonia e, infine, la Bielorussia scavalca la Germania.

Questo significa, inoltre, che la Macedonia del Nord ha in effetti vinto la votazione delle giurie, se andiamo a vederne il nuovo risultato:

Macedonia del Nord 249 Svezia 241 Paesi Bassi 237 Italia 219 Azerbaigian 202 Australia 153 Svizzera 152 Repubblica Ceca 150 Russia 126 Malta 87 Cipro 77 Danimarca 69 Francia 67 Grecia 50 Estonia 48 Islanda 46 Slovenia 46 Albania 43 Norvegia 40 Serbia 35 Germania 24 Bielorussia 18 San Marino 12 Regno Unito 8 Spagna 1 Israele 0

Oltre al sorpasso della Macedonia del Nord, è a questo punto possibile notare come Israele sarebbe rimasto a zero, la Spagna a un punto e il Regno Unito a 8, con la seconda metà della graduatoria praticamente sconvolta rispetto a quanto tutta Europa ha avuto modo di vedere sabato scorso.

Nessun effetto c’è sulle semifinali.

