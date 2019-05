Eurovision 2019, “Arcade” di Duncan Laurence nelle radio italiane (ed è già disco di platino)

Radio date in Italia per “Arcade“, il brano dell’olandese Duncan Laurence che si è aggiudicato l’Eurovision Song Contest. La canzone, uscita in tutta Europa su etichetta Virgin (Universal), continua a mietere consensi e nel frattempo è stata distribuita anche nelle radio italiane.

Laurence insieme a Mahmood è già il dominatore delle classifiche europee per questa edizione della rassegna: campione di vendite su iTunes e di ascolti su Spotify.

Ed è il primo artista, a parte il nostro rappresentante, a mettere in carniere la prima certificazione: disco di platino nei Paesi Bassi dove ha già superato le 80.000 copie e raggiunto il primo posto anche nella classifica ufficiale dell’istituto di rilevazione nazionale.

Il brano è stato prodotto da Wouter Hardy, missato da Cenzo Townshend (che ha lavorato con Snow Patrol, U2 e Florence + The Machine) e masterizzato ai leggendari Abbey Road Studios di Londra.

Si tratta del secondo brano della rassegna che esce in Italia dopo “Chameleon” di Michela Pace, pubblicato nel nostro Paese prima dell’avvio del concorso dalla filiale italiana della Sony.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram