EBU: Nicola Caligiore confermato vicepresidente del TV Committee

Tempo di elezioni, non solo politiche, in Europa. E’ infatti iniziato oggi nella città di Porto (in Portogallo) il secondo Media Summit dell’EBU (European Broadcasting Union) organizzato in partnership con la tv pubblica locale RTP.

Questa due giorni di incontri tra le emittenti radio-televisive pubbliche europee e di discussione sui futuri scenari per il servizio pubblico è anche l’occasione per rinnovare il TV Committee. Si tratta dell’organismo preposto a monitorare l’organizzazione dell’Eurovision Song Contest oltre ad amministrare il fondo dedicato allo sviluppo televisivo degli enti associati e a definire le strategie di sviluppo dei broadcaster europei.

Le notizie per il nostro paese sono molto positive in quanto Nicola Caligiore, capodelegazione dell’Italia all’Eurovision Song Contest dal 2012, è stato confermato vicepresidente del TV Committee per un secondo mandato, così com’è stato confermato presidente Markus Sterky dell’emittente svedese SVT.

Ci sono stati invece dei cambiamenti per quanto riguarda gli altri tre vice-presidenti: Ana Maria Bordas (RTVE, Spagna), Olga Bordeianu (TRM, Moldavia) e Dermot Horan (RTE, Irlanda) subentrano a Chantal Bernheim (SSR SRG, Svizzera), Frank-Dieter Freiling (ZDF, Germania) e Milan Fridrich (CT, Rep. Ceca).

Per Caligiore si tratta del rinnovo di un altro importante incarico in questo 2019 dopo la conferma, a marzo, per il quarto mandato come membro del Reference Group dell’EBU, il comitato di esperti che supervisiona la preparazione dell’Eurovision. Ciò testimonia l’ottimo lavoro svolto da parte sua dal 2011, anno in cui ha contribuito a riportare l’Italia in gara all’ESC, a questa parte.

Il nuovo board dell’EBU TV Committee è già effettivamente in carica e sarà impegnato in 4 meeting durante l’anno per il prossimo biennio, dunque le prossime elezioni per il suo rinnovo avverranno nel 2021. Non rimane che augurare buon lavoro a tutto il comitato e in particolare al nostro capodelegazione.

