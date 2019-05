Eurovision 2019, la EBU alla Lituania: “Il nostro televoto è corretto”

Clamoroso risvolto nella vicenda del punteggio televoto Rai sbagliato di cui avevamo riferito nei giorni scorsi. La European Broadcasting Union si è immediatamente attivata per capire dove fosse l’errore, dopo la segnalazione che aveva messo in luce discordanze fra il televoto italiano nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2019 pubblicato da essa stessa al termine della serata finale e quello invece diffuso, sempre a rassegna conclusa, dalla Rai.

Una situazione che stava creando notevole imbarazzo perché di fatto metteva a pari punti Lituania e Danimarca, con la prima davanti alla seconda in base alla regola che sancisce il predominio sul televoto rispetto alla giuria in caso di parità.

Ebbene, l’esito clamoroso dell’indagine della EBU è che ad essere sbagliato è il televoto pubblicato dalla Rai. EBU ha informato LRT, l’emittente lituana, specificando che quanto pubblicato sul sito ufficiale dell’evento è corretto e che non saranno effettuate modifiche retroattive.

La verifica dei voti è stata effettuata direttamente da Digame, la società tedesca che sovraintende al televoto. Pur senza approfondire le motivazioni della differenza, EBU ha spiegato che a suo parere questa è dovuta al fatto che il televoto è calcolato sui voti ottenuti durante la finestra di votazione (quindi nei 15 minuti circa dopo l’ultima esecuzione) e non su quelli arrivati dopo, lasciando intendere quindi che possa esserci stato un errore in questo senso, con l’inserimento di qualche voto non valido.

