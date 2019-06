Eurovision Song Contest 2019, Mahmood sbarca in Svezia!

Non si ferma il successo di “Soldi”. È fresca la notizia che Mahmood, medaglia d’argento italiana all’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, parteciperà al programma televisivo “Sommarkrysset”, che da anni caratterizza l’estate svedese sulla rete commerciale TV4, già rete ammiraglia della televisione commerciale svedese per quanto riguarda programmi quali “Let’s Dance” e “Master Chef”.

L’appuntamento è per sabato 15 giugno alle ore 20.

È la prima volta che un rappresentante italiano viene invitato al programma. In un paese di dieci milioni di abitanti, dove l’ascolto di musica avviene quasi esclusivamente tramite Spotify (piattaforma streaming nata proprio in Svezia nel 2006) e dove le classifiche iTunes cambiano repentinamente in seguito ad una manciata di download, “Soldi” ha raggiunto la posizione numero 6 della classifica Spotify e si trova attualmente alla posizione numero 18, davanti ad “Arcade” di Duncan Laurence, alla numero 19 e “Too late for love” dello svedese John Lundvik, ora alla numero 48.

Un successo inaspettato ed improvviso, esploso nel paese scandinavo dalla sera della finale. A dimostrazione di questo fatto, l’album di Mahmood non è ancora disponibile nei negozi di dischi sul mercato scandinavo. Solamente due anni fa, “Magellano” di Francesco Gabbani venne lanciato sul mercato discografico di tutta Europa, forte dell’enorme attenzione mediatica ricevuta precedentemente alla rassegna.

“Sommarkrysset” ospitò, nel lontano 2008, una Lady Gaga agli albori, accolta dal pubblico presente in maniera tiepida. Si esibì con “Just Dance”. Solamente un anno più tardi avrebbe riempito le arene di tutto il mondo, comprese quelle svedesi. Qui sotto potete vedere la sua esibizione.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram