Mentre l’eco del successo raccolto da Mahmood all’Eurovision Song Contest 2019, in rappresentanza dell’Italia, continua a non spegnersi (soprattutto nelle classifiche iTunes e Apple di mezza Europa), l’artista milanese continua a ricordare con piacere la sua avventura a Tel Aviv.

Mercoledì 12 giugno infatti, sarà trasmesso su Real Time (a partire dalle 15:40) uno speciale mini-documentario dedicato a Mahmood e alla sua esperienza in Israele.

Real Time, di proprietà del gruppo Discovery (che, per intenderci, è quello che possiede anche Nove, Eurosport, DMAX e K2, per citare alcune tra le emittenti più famose), è un canale semigeneralista che si può ricevere al numero 31 del digitale terrestre, mentre la versione in HD è visibile al numero 160 di Sky.

Quello che andrà in onda sarà il racconto di quel che è successo dietro le quinte del viaggio di Mahmood a Tel Aviv, e dunque non soltanto dell’esibizione sul palco dell’Expo della celebre città israeliana.

Mahmood, con “Soldi“, ha regalato all’Italia una lunga serie di primati, tra i quali va annoverato il maggior punteggio di sempre mai realizzato dal nostro Paese all’Eurovision Song Contest.

Il suo secondo posto è stato il terzo della nostra storia eurovisiva, con 472 punti, a soli 26 dal vincitore Duncan Laurence, rappresentante dei Paesi Bassi con “Arcade“. Ha inoltre regalato all’Italia la seconda top 5 di fila, e quarta da quando il tricolore dello Stivale è tornato a sventolare in maniera attiva nelle arene eurovisive.

Non resta, dunque, che attendere il mini-documentario su Real Time e scoprire il lato eurovisivo inedito di Alessandro Mahmoud.

