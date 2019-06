Olimpiadi Invernali 2026: a Milano nascerà anche una nuova arena da 15.000 posti, perfetta per l’Eurovision

La notizia di questo inizio di settimana (e non solo) è indubbiamente l’assegnazione a Milano e Cortina dei Giochi Olimpici Invernali del 2026, con la vittoria sulla Svezia che aveva invece candidato Stoccolma e Åre.

Ne scriviamo perché per le Olimpiadi 2026 sono previsti importanti investimenti nella “capitale del Nord Italia”, che coinvolgeranno strutture sportive e polifunzionali esistenti così come nuove costruzioni e possiamo tornare su un tema molto caro a chi segue l’Eurovision: la disponibilità di una sede idonea ad ospitare l’evento, in caso di vittoria dell’Italia.

Sì, perché l’Italia è davvero povera di strutture che abbiano la giusta capienza per ospitare la mole di fan e turisti che normalmente seguono dal vivo l’Eurovision, che si contano sulle dita di una mano e ancor meno se si tengono in considerazione collegamenti aeroportuali internazionali (uno dei requisiti fondamentali).

Con questa assegnazione, Milano nel giro di pochi anni potrà contare su una arena cittadina totalmente nuova – il PalaItalia – con una capienza di oltre 15.000 posti e servita da una linea metropolitana, dalla stazione ferroviaria dell’alta velocità (Milano Rogoredo), una nuova linea tramviaria in progettazione e il raccordo autostradale.

Senza dimenticare i collegamenti con ben tre aeroporti internazionali, fondamentali per i turisti e fan provenienti dall’estero. Milano Linate potrà contare su una linea metropolitana che collegherà con il centro città in poco più di 10 minuti (completamento previsto nel 2022), Malpensa ha una linea ferroviaria dedicata che collega con il centro città in meno di 40 minuti, mentre per chi sceglie l’aeroporto di Orio al Serio può contare su pullman diretti (con percorrenza media di 50 minuti).

La struttura è localizzata nel quartiere Santa Giulia (dove da diversi anni è presente anche la sede di Sky Italia) e sarà terminata già a dicembre 2023, ma non sarà l’unica novità: anche il Forum di Assago (che attualmente conta una capienza di circa 12.000 posti) verrà ristrutturato per aumentarne la capienza complessiva (anche se ancora non sono stati comunicati numeri ufficiali).

Nel giro di pochi anni, in Italia aumenteranno quindi gli impianti coperti con una capienza nettamente superiore ai 10.000 posti, in grado di ospitare un evento come l’Eurovision (dalla lista che segue abbiamo escluso solamente la Adriatic Arena di Pesaro, perché pur contando su una capienza di oltre 10.000 posti, non ha collegamenti e capacità ricettive sufficienti per esser valutata come potenziale candidata):

Unipol Arena (Casalecchio di Reno, BO), con capienza massima di circa 20.000 posti;

(Casalecchio di Reno, BO), con capienza massima di circa 20.000 posti; PalaItalia (Milano), con capienza massima tra 15.000 e 18.00 posti (consegna prevista per dicembre 2023);

(Milano), con capienza massima tra 15.000 e 18.00 posti (consegna prevista per dicembre 2023); Pala Alpitour (Torino), con capienza massima dai 13.347 ai 15.657 posti in base alla configurazione;

(Torino), con capienza massima dai 13.347 ai 15.657 posti in base alla configurazione; Mediolanum Forum (Assago, MI), con capienza attuale di circa 12.000 posti, ma è previsto ampliamento nei prossimi anni;

(Assago, MI), con capienza attuale di circa 12.000 posti, ma è previsto ampliamento nei prossimi anni; PalaLottomatica (Roma), con capienza massima 11.500 posti.

Per un paese da 60 milioni di abitanti, non è di certo un vanto sapere di poter contare solamente su 5 o 6 strutture di questa capienza (di cui solo una nuova – in fase di realizzazione), ma nella speranza che in futuro si possa fare di meglio, nel frattempo possiamo festeggiare per l’assegnazione dei Giochi Olimpici del 2026 all’Italia e a soli 20 anni da quelli che si sono tenuti a Torino (e hanno regalato alla città il Palasport Olimpico).

