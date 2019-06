Junior Eurovision 2019: (quasi) confermata la partecipazione dell’Italia

La 17esima edizione dello Junior Eurovision Song Contest si terrà il prossimo 24 novembre presso la Gliwice Arena di Gliwice, in Polonia.

Mentre proprio ieri abbiamo segnalato il ritorno in gara, dopo ben 13 anni, della Spagna, indiscrezioni di oggi vedrebbero confermata anche la presenza dell’Italia a questo evento dedicato ai più piccoli.

Non essendo arrivato nessun annuncio ufficiale in proposito, abbiamo chiesto direttamente in Rai chiarimenti sullo status della nostra partecipazione.

Da quello che abbiamo potuto apprendere, ad oggi non è stata inviata all’EBU nessuna conferma ufficiale di partecipazione (per chi meno al dentro della questione, ogni tv pubblica interessata, deve inviare un apposito modulo all’EBU che conferma la partecipazione e ne accetta le modalità di svolgimento).

Questo non significa ovviamente che l’Italia non ci sarà, al 90% dovremmo essere in gara come negli anni passati e con lo stesso coinvolgimento dell’Antoniano di Bologna per la selezione del nostro rappresentante, ma non c’è ancora l’ufficialità, che è quello che conta in questi casi.

Se negli ultimi due anni proprio in data 26 giugno (2017/2018) scrivevamo della nostra riconferma allo Junior Eurovision, questa volta bisognerà attendere un po’ di più. Ma non preoccupatevi, è solo questione di giorni.

