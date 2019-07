Eurovision 2020: Cipro conferma la partecipazione, sono 26 i paesi già iscritti

CyBC, l’emittente televisiva pubblica cipriota ha confermato ufficialmente che sarà in gara all‘Eurovision Song Contest 2020, che si svolgerà nei Paesi Bassi, dopo la vittoria nella scorsa edizione da parte di Duncan Laurence, con il brano “Arcade“.

Non è ancora stata resa nota la modalità di selezione di artista e canzone ma di certo l’isola di Venere sarà al via, decisa a migliorare il tredicesimo posto di Tamta con “Replay” di Tel Aviv e magari ritentare il colpaccio che nel 2018 per poco non è riuscito ad Eleni Foureira, seconda con “Fuego”, miglior risultato di sempre per un rappresentante di Cipro.

Con Cipro, sono 26 i paesi regolarmente iscritti. Oltre ai padroni di casa dei Paesi Bassi, figurano quattro delle cinque big 5 (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, manca ancora l’Italia), tutti ammessi di diritto alla serata finale. Inoltre, sono già iscritti Australia, Austria ,Belgio, Bielorussia, Cipro, Danimarca, Finlandia, Georgia, Israele, Lettonia, Lituania, Norvegia, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Ucraina.

