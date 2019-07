Eurovision 2020: è ufficiale la corsa a due tra Rotterdam e Maastricht

Saranno Rotterdam e Maastricht a contendersi il titolo di città candidate a ospitare l’edizione 2020 dell’Eurovision Song Contest. L’EBU ha infatti annunciato poche ore fa che non sarebbero state ulteriormente valutate le proposte di Arnhem, ‘s-Hertogenbosch e Utrecht.

Nel comunicato relativo alle ultime due candidature rimaste si rimarca come queste abbiano fornito le più forti garanzie, con particolare riferimento all’organizzazione, all’Eurovillage, all’Euroclub e alla cerimonia di apertura. Questo senza dimenticare un’appropriata disponibilità di camere d’albergo.

Questo il commento di Sietse Bakker, tornato proprio con l’edizione olandese in divenire a far parte della macchina eurovisiva:

Tutte le città e sedi hanno messo insieme un grande sforzo per le loro candidature. Siamo rimasti impressionati dalle proposte e vorremmo ringraziare tutti coloro i quali sono stati coinvolti finora per gli input positivi e l’impegno. Siamo convinti che Maastricht e Rotterdam offrano tutto ciò che serve a una città ospitante. Speriamo che le altre città mantengano l’entusiasmo per il concorso. Ci piacerebbe discutere per capire come coinvolgerle all’interno dell’evento l’anno prossimo.

La decisione finale sulla città che ospiterà l’Eurovision 2020 sarà effettuata verso la metà di agosto.

I Paesi Bassi ospiteranno l’edizione 2020 dell’evento non sportivo più visto al mondo in quanto Duncan Laurence, quest’anno, a Tel Aviv, ha vinto con la canzone “Arcade“, conseguendo 498 punti. Si è trattato della quinta vittoria olandese, la prima dal 1975, in cui vinse “Ding-a-dong” dei Teach-in.

E’ particolare notare come ci sia un filo conduttore tra il secondo posto del 2014 e il successo del 2019: la mano di Ilse DeLange, nel primo caso all’interno del duo The Common Linnets assieme a Waylon, nel secondo in quanto ha creduto nelle capacità di Laurence proprio in quello stesso 2014, quando fu coach dell’artista a The Voice.

