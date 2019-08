Ogni mese, il canale YouTube dell’Eurovision Song Contest pubblica, tramite un video, la classifica delle esibizioni o delle clip ufficiali più viste della manifestazione presenti al suo interno.

Nel mese di luglio, l’esibizione eurovisiva di Mahmood in “Soldi“, con la quale l’artista milanese ha raggiunto il secondo posto, è stata la più popolare in assoluto, superando anche quella del vincitore Duncan Laurence, in gara per i Paesi Bassi con “Arcade“. Una tendenza, quella relativa a Mahmood, già in atto dalle settimane immediatamente successive al concorso, e che vede attualmente il singolo video della performance in finale come il più visto dell’annata 2019 con quasi 14 milioni di visualizzazioni. Quello di Duncan Laurence, invece, si ferma a 12 milioni e mezzo.

Si può notare, tuttavia, un fatto interessante: a essere contato è il singolo video più visto, ma non il complesso dei video stessi. Va infatti ricordato che i video sul canale ufficiale di “Soldi” sono tre: quello ufficiale, quello dell’esibizione fuori gara nella seconda semifinale e quello della finale. Per “Arcade“, invece, sono ben quattro: il video ufficiale, quello della seconda semifinale, quello della finale e quello del bis, una volta proclamato vincitore.

Vediamo nel complesso queste statistiche (aggiornate alle 17):

MAHMOOD – SOLDI

Video ufficiale sul canale Eurovision: 11.091.380 visualizzazioni (non si parla del video ufficiale classico, che ha superato i 117 milioni)

Video seconda semifinale: 2.725.498 visualizzazioni

Video finale: 13.917.233 visualizzazioni

Video ufficiale sul canale Eurovision: 11.091.380 visualizzazioni (non si parla del video ufficiale classico, che ha superato i 117 milioni) Video seconda semifinale: 2.725.498 visualizzazioni Video finale: 13.917.233 visualizzazioni DUNCAN LAURENCE – ARCADE

Video ufficiale sul canale Eurovision: 19.564.826 visualizzazioni

Video seconda semifinale: 7.266.314 visualizzazioni

Video finale: 12.544.097 visualizzazioni

Video bis: 6.992.061 visualizzazioni

Va contestualizzato il fatto che, storicamente, i video delle Big 5 nelle semifinali sono meno visti, proprio in funzione del loro essere fuori gara. Per quel che riguarda Duncan Laurence, la clip ufficiale è disponibile sul solo canale dell’Eurovision, a differenza di quello di Mahmood, che ha utilizzato il suo a Festival di Sanremo in corso.

L’ultima volta che un video italiano era stato primo sul canale ufficiale eurovisivo risale al 2017, quando Francesco Gabbani guidò per tutto il periodo prima del concorso, prima del rapido volgere degli eventi che ha dato a Salvador Sobral la vittoria finale (e ai Sunstroke Project una fama più ampia delle previsioni).

Da segnalare anche il successo di Mahmood su Spotify, dove “Soldi” proprio oggi ha superato quota 100 milioni di riproduzioni.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram