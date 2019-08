Eurovision Choir 2019: vince la Danimarca con il coro Vocal Line

La seconda edizione del concorso biennale Eurovision Choir, che si è tenuta ieri sera alla Partille Arena di Göteborg (in Svezia), ha visto la vittoria del coro Vocal Line in rappresentanza della Danimarca, diretto dal maestro Jens Johansen, con il brano “Viola” cantato in lingua danese.

Dieci cori polifonici si sono sfidati quest’anno in rappresentanza di Svezia (paese ospitante), Belgio, Lettonia, Germania, Norvegia, Danimarca, Scozia, Slovenia, Svizzera e Galles.

Il podio di questa edizione, formato dai tre cori passati alla seconda fase, ha visto in ordine di esibizione:

Lettonia – Babite Municipality Mixed Choir Maska diretto da Jānis Ozols con “Come, God!” (seconda) Danimarca – Vocal Line diretto da Jens Johansen con “Viola” (vincitrice) Slovenia – Jazzva diretto da Jasna Žitnik con “Fly, Little Bird” (terza)

La giuria, composta da Katarina Henryson, Deke Sharon e con presidente John Rutter (giurato anche nella scorsa edizione) ha dunque decretato i tre cori che sono passati alla seconda fase e ha poi assegnato la vittoria al coro danese.

L’evento è stato presentato da Petroc Trelawny della BBC e Ella Petersson di SVT. L’apertura è stata a cura di 21 cori svedesi che si sono esibiti sulle note di “Mamma Mia” degli ABBA. Al gruppo svedese è stato dedicato anche il “Reprise act”, con tutti i cori partecipanti che hanno cantato “Dancing Queen” e “Thank You For The Music” con Madeleine Johansson come voce solista.

L’Interval Act invece è stato un omaggio al compianto DJ Avicii, scomparso prematuramente lo scorso anno, con un ensemble corale sulle note di “Without You” eseguita sempre con la voce solista della Johansson. Quindi è stato il turno del coro sloveno Carmen Manet – vincitore della scorsa edizione – e della Bohuslän Big Band.

Eurovision Choir 2019 è stato trasmesso da DR1 in Danimarca, NRK1 e NRK Klassisk in Norvegia, BBC ALBA in Scozia, RTV1 in Slovenia, SVT2 in Svezia, RTS Un in Svizzera, S4C in Galles, LTV1 in Lettonia, WDR in Germania e La Trois & Musiq3 in Belgio.

Non perderti nemmeno una notizia, unisciti al nostro canale Telegram oppure scarica la nostra Web App gratuita o seguici sui social: Facebook | Twitter e Instagram